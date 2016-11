Šťastné a veselé, či skôr stresové?

Hoci Vianoce sú pre všetkých, medzinárodný prieskum potvrdil, že prípravy na sviatky najviac zaťažujú ženy

Výzdoba v obchodoch, naaranžované vianočné darčeky, prebúdzajúca sa vianočná atmosféra dáva tušiť, že onedlho v rodinách oslávime najkrajšie sviatky v roku. Ešte predtým však treba všetko poupratovať, nakúpiť, vyzdobiť, zabaliť prekvapenia pod stromček, napiecť… Ako ukázal medzinárodný prieskum spoločnosti Nielsen v 26 krajinách, väčšinu vianočných príprav majú na pleciach ženy. Užívajú si ich s radosťou, alebo im spôsobujú stres?

Bez ohľadu na krajinu sa všetci z 20 800 opýtaných ľudí z 26 krajín Európy a USA (vo veku 18 – 65 rokov) zhodli, že počas Vianoc sa tešia na stretnutie s blízkymi, dobré jedlo a darčeky. Prieskum potvrdil, že predovšetkým ženy sa starajú o to, aby boli vianočné sviatky pre všetkých nezabudnuteľným zážitkom.. Až 60% z opýtaných žien uviedlo, že pripravujú stretnutia pri stromčeku, 75% žien nakupuje darčeky a 78% žien sa stará o vianočnú výzdobu. Preto až 46% všetkých žien odpovedalo na otázku, či im Vianoce prinášajú stres – áno.

Aj keď ženy pripravujú vianočné sviatky s radosťou a láskou, predsa ich povinnosti s nimi spojené zaťažujú. V Nemecku, Veľkej Británii, USA, Rakúsku a Írsku ich ako stresujúce vníma približne 55%, vo Švédsku Dánsku a Fínsku 53%. Predvianočné obdobie ako veľmi namáhavé vníma 70% žien v Česku a 66% na Slovensku. V juhovýchodnej Európe prežívajú vianočné prípravy trochu uvoľnenejšie, stres pociťuje len 28 % žien.

Vianoce sú pre väčšinu tie najkrajšie sviatky v roku a ženy si prípravy na ich oslavu berú dobrovoľne na svoje plecia. Privítali by však väčšiu pomoc pri varení, vianočných dekoráciách či zdobení stromčeka. Rozdelenie povinností funguje vo Švédsku, Nórsku a Fínsku, takmer polovica žien v USA a Veľkej Británii by ocenila pomocnú ruku. Francúzky (60%) zasa snívajú o tom, aby raz oslávili Vianoce inak ako zvyčajne. Ženy v Rumunsku, Grécku a Bulharsku síce radi držia celú organizáciu sviatkov vo svojich schopných rukách, ale v tretine domácností pomáhajú zdobiť stromček deti.

VIANOCE PO SLOVENSKY

Slováci Vianoce so všetkými tradíciami milujú. Tešia sa na stretnutie s blízkymi (97%), dobré jedlo (98%) darčeky (93%), ale aj na chvíle oddychu (85%). Napriek tomu, že tieto sviatky označujú za najkrajšie v roku, až 66% žien a 46% mužov vníma ich prípravu ako stresujúcu. Druhou stranou mince je skutočnosť, že keby sa ženy nezapojili do vianočných príprav, chýbal by im skutočný pocit Vianoc – potvrdilo to 60% z opýtaných. To však neznamená, že by pri svojich prípravách neprivítali väčšiu pomoc, ocenila by ju viac ako polovica (57%) zo 600 opýtaných respondentov.

Slovákov pri príprave na vianočné sviatky najviac stresuje príprava (plánovanie, varenie) 52%, práca navyše a málo času 45%. Výber a nákup darčekov považuje za stresujúce 24% opýtaných mužov i žien. Prieskum potvrdil, že na Vianoce sme veľkorysí a radi si doprajeme – finančné obmedzenia stresujú len 4%.

Najmä cez Vianoce si často pripomíname a dodržiavame rodinné tradície, jemne odlišné podľa regiónov. Napriek tomu až 42% Slovákov túži osláviť Vianoce inak ako zvyčajne a 21% opýtaných tvrdí, že ich oslava Vianoc nie je celkom tradičná.

S kým budú Slováci sláviť tohtoročné vianočné sviatky? S manželom alebo partnerom 55%, s deťmi 49%, s rodinou alebo priateľmi 26%, s rodičmi 46% a so svokrovcami 12%.

Vianoce bez stromčeka a dekorácií si vieme len ťažko predstaviť, ale darčekov nepotrebujeme až tak veľa. Podľa prieskumu spoločnosti Nielsen Slováci radi trávia Vianoce v širokom kruhu najbližších (72%), s vianočným stromčekom (99%), vianočnými dekoráciami (96%), tradičnými vianočnými jedlami (84%), s pár darčekmi (48%). Do kostola cez sviatky prejavilo vôľu ísť 56%. Na otázku, ako by ste najradšej oslávili Vianoce 48% opýtaných odpovedalo, že na výnimočných miestach ako napríklad na pláži či v horách, 39% s rodinou a priateľmi a menej stresu by privítalo 14% opýtaných.

PSYCHOLOGIČKA RADÍ

Vianoce sú pre všetkých, aj pre mamy, partnerky, dcéry, staré mamy. Čo by mohli urobiť pre to, aby si ich užili s radosťou a bez zbytočného stresu? Radí psychologička Silvia Dančiaková:

Vianoce sú časom pokoja a zmieru, hojnosti a veselosti – čas, ktorý si dovolíte naplno vychutnať s tými, ktorých máte radi. Práve čas je tá špeciálna ingrediencia, ktorá robí Vianoce zázračnými. Takže čas je ten pravý dar, ktorý môžete venovať sebe a svojim blízkym. Aby ste ho mali dosť, prípadne aj na rozdávanie, potrebujete ho zorganizovať. Ako na to?