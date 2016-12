VÍŤAZKOU SÚŤAŽE MISS CZECH SLOVAK AMERICA SA STALA MARTINA VESELÁ

Dňa 25. 10. 2014, sa vo vypredanej veľkej sále Bohemian National Hall v New York City konal finálový večer Miss Czech Slovak America 2014, organizovaný slovensko-americkou nadáciou +421 Foundation. 15 finalistiek sa uchádzalo o priazeň medzinárodnej poroty, zloženej z diplomatov, sponzorov a VIP hostí. Napriek tomu že väčšina finalistiek pochádzala z USA, našli sa medzi nimi aj dievčatá z Kanady, či Českej a Slovenskej republiky. Záštitu nad podujatím prevzali zastupiteľské úrady a generálne konzuláty Českej ako i Slovenskej republiky v New Yorku a porote predsedal mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky pri OSN v New Yorku František Ružička. Súťaž tiež poctila svojou prítomnosťou Lýdia Svobodová, Miss World Deaf, pre ktorú bol jej pobyt v New Yorku severoamerickou premiérou.

Program finálového večera pozostával z klasických častí – osobnostné kolo, talent, promenáda v plavkách a promenáda vo večerných róbach. Dievčatá predviedli široké spektrum talentov, od tanca a spevu v rôznych podobách cez maľovanie, kung-fu, až po zostavy na visutej hrazde a lane. Akciu podporili hlavní sponzori NYGC Inc., Koger Ltd. a Bohemian National Hall v New Yorku. Víťazky obdržali finančné odmeny, dobrodružné výlety, rekreačné pobyty, šperky, kozmetiku či iné darčekové predmety.

Víťazkou večera a korunku Miss Czech Slovak America získala 28 ročná Martina Veselá z New Yorku, pôvodom z Moravy. Martina porotu upútala svojim talentom ktorý pozostával z kombinácie tanca a spevu. Titul prvej Vicemiss získala Markéta Pilátová a druhou Vicemiss sa stala Michaela Somolová. Titul Miss Community, udeľovaný víťazke internetového hlasovania získala Renata Macháčková z Lexingtonu (štát Massachusets) a víťazkou diváckeho hlasovania priamo v hale Miss Audience sa stala taktiež Martina Veselá.

Finálový večer uvádzali šarmantná slovenská moderátorka Alexandra Kazlovova, spolu s ostrieľaným moderátorom súťaží krásy Marekom “Markussom“ Adamcom. Ako bombónik pripravili usporiadatelia večera vystúpenie skupiny Maduar.

Foto: zľava: druhá Vicemiss Michaela Somolová, Miss Czech Slovak America Martina Veselá a prvá Vicemiss získala Markéta Pilátová