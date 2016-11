Slovenský McDonald´s spúšťa v rámci siete svetovú premiéru unikátneho webu 360. Cez virtuálnu prehliadku prináša otvorene všetko zo zákulisia

Slovenský McDonald´s pokračuje v koncepte otvorenej komunikácie. K projektom Na rovinu či Deň otvorených dverí v McDonald´s pribudne nový nástroj – unikátny web www.mcdonalds360.sk, ktorý má dnes v rámci siete svetovú premiéru. Slovenský McDonald´s takto pozýva návštevníkov na virtuálnu prehliadku nielen svojej reštaurácie či kaviarne McCafé, ale aj do ich zázemia. Návštevu v móde 360° dopĺňajú zaujímavé interaktívne prvky, hry, kvízy, videá či testy, ktoré hravým spôsobom vysvetľujú návštevníkovi, ako sa pripravujú ich obľúbené jedlá a zároveň odkiaľ pochádzajú suroviny.

Virtuálna prehliadka na novej stránke McDonald´s začína pri vstupe do reštaurácie, následne si návštevník sám vyberie, ktorými časťami prehliadky bude pokračovať. Počas spoznávania reštaurácie McDonald´s ho sprevádzajú interaktívne ikonky so zaujímavými informáciami. Zákazník sa tak na jednotlivých stanovištiach napríklad dozvedá, že mlieko na výrobu obľúbenej zmrzliny dodáva do McDonald´s slovenská Farma Majcichov, že v zákulisí reštaurácie je samostatná recyklačná zóna, že všetky potraviny podliehajú časovej kontrole, aby sa k zákazníkovi dostali čo najčerstvejšie alebo aj to, že príprava hranoliek trvá tri minúty a aby mali zlatú farbu a boli dokonale chrumkavé je potrebná teplota 168°C.

„Webová platforma 360° ponúka návštevníkom našich reštaurácií ešte intenzívnejší zážitok. Interaktívne spracovanie im umožňuje spoznávať tajomstvá prípravy obľúbených jedál a zábavnou formou informuje o kvalite surovín a dodávateľoch. Zákazníci sa takto dozvedajú odkiaľ dovážame mäso do burgerov, ale aj, ako sa dá stať odborníkom na kávu,“ vysvetľuje Ivana Šedivá, marketingová riaditeľka McDonald´s v ČR a na Slovensku. Zároveň dodáva, že cieľom novej stránky je ľudí zabaviť, ponúknuť im niečo nové, zaujímavé a nadviazať tak s nimi vzťah založený na maximálnej otvorenosti. Rovnaká platforma štartuje i v Čechách. Česko-slovenský McDonald´s je prvým v celom McDonald´s systéme, ktorý sa tak ešte viac otvára verejnosti a dáva jej neobmedzený prístup ku všetkým informáciám o surovinách a špičkovej úrovni dodávateľov.

Čisto lokálny nápad na priblíženie reštaurácie McDonald´s v rámci 360° virtuálnej prehliadky je inšpirovaný projektami Googlu s britským Abbey Road štúdiom. „Zaujala nás možnosť interaktívne preskúmať jedno z najslávnejších štúdií sveta, kam sa bežný smrteľník nedostane. Virtuálne prehliadky s využitím Google Business View už existujú, avšak bez ďalšieho obsahu,“ hovorí Radouane Hadj Moussa, kreatívny riaditeľ agentúry DDB, ktorá stojí za prípravou stránky. „Koncept novej online platformy pre McDonald´s je unikátny svojim obsahom a ponúkne zákazníkom celkom inú návštevu reštaurácie, na akú boli doposiaľ zvyknutí,“ dodáva.

Virtuálne prehliadky na novej stránke McDonalds360.sk sa začnú už dnes, 8. novembra 2016, kedy bude novinka predstavená širokej verejnosti v televíznom spote. V rovnaký deň McDonald´s nasadí reklamnú kampaň v out of home aj na internete a bude trvať do 4. decembra 2016. Unikátnu webovú stránku, rovnako ako kampaň a vizuály k uvedeniu pripravila a realizovala pražská agentúra DDB.

Informácie zo zákulisia McDonald´s: