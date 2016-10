Slovenskí blogeri budú mať oficiálne zastúpenie, vzniká Asociácia Blogerov

Na Slovensku vzniká vôbec prvá oficiálna organizácia zastupujúca záujmy blogerov. Asociácia Blogerov združuje mladé slovenské talenty s dosahom na viac ako dva milióny ľudí.

Slovenskí blogeri boli doteraz roztrúsení a ak aj spolupracovali s firmami, zvyčajne samostatne. Po novom ich bude združovať práve vznikajúca Asociácia Blogerov, ktorá si kladie za cieľ zrovnoprávniť blogovanie s ostatnými marketingovými kanálmi, poskytnúť blogerom zastrešenie a uľahčiť firmám komunikáciu s blogerskou scénou. Asociácia chce prepájať blogerov so značkami a zároveň slovenské blogerské talenty ďalej vzdelávať. Aj na to má slúžiť plánovaná konferencia s názvom Blogger Academy.

Asociácia vzniká ku dňu 16.10.2016, čo je medzinárodný deň Blog Action Day. Zakladateľkou asociácie je Jana Malaga, CEO agentúry s názvom Content Agency a zároveň riaditeľka prestížnej blogerskej súťaže Bloger roka.

„Keď sme sa počas súťaže s blogermi rozprávali, často som počúvala to isté. Naši blogeri sa chceli navzájom stretávať, spoznávať, vzdelávať sa a ďalej tak rásť. Blogovanie ich všetkých baví, je to však pomerne izolovaná práca a mnohým chýbala spoločná platforma. Preto som sa rozhodla vypočuť tento hlas a založiť Asociáciu blogerov ako prirodzený ďalší krok po oceneniach Bloger roka,“ komentuje vznik asociácie Jana Malaga.

Do plejády blogerov, ktorí sa zaradili medzi prvých členov, patria zvučné blogerské mená ako Sweet Lady Lollipop, From Lenka, Zdravé pečenie, Cisarovenovesaty, Drew`s Beauty, Moje jedlo, Bez Mapy, Bianca Pricipessa, Mama Wears Prada, Timea-Timbo, SONYAFICHTE, The Stylemon, Photo and Traveling, Style of Becca a mnohí ďalší. Fenomén blogovania si získal dnešnú mladú generáciu a blogeri neustále pozorujú dvíhajúci sa záujem mladých. Mnohí sa aj preto vzniku asociácie priam dožadovali.

Asociácia má v tomto momente už 44 zazmluvnených blogerov, ktorí blogujú o móde, kráse, jedle či cestovaní. Všetci na Facebooku oslovia v priemere

2 867 978 používateľov mesačne (priemerný mesačný organický reach). Aj na Instagrame je toto číslo vysoké, ide až o 170 106 followerov.

Asociácia už od svojho zrodu budí pozornosť médií, a to hlavne preto, že sa jej podarilo pod svoje krídla zlákať špičky slovenskej blogerskej scény. Kompletný zoznam spolupracujúcich top blogerov, aj s kritériami ich výberu, nájdete na stránke eliteblogger.sk.

Ambasádorkou asociácie je moderátorka a zároveň spisovateľka Kristína Farkašová.

Webové stránky projektov:

www.asociaciablogerov.sk

www.eliteblogger.sk

www.blogerroka.sk

www.bloggeracademy.sk

www.najlepsieblogy.sk