Rozhodli ste sa pre jarný redizajn domácnosti?

Oživíte ju ľahko aj bez veľkých stavebných úprav. Inšpirujte sa pritom svetovými dizajnérmi

Tiež máte pocit, že vaša domácnosť je už „okukaná“? Tieto myšlienky prichádzajú mnohým z nás na um najmä po zime, kedy sme väčšinu času trávili vo vnútri. A práve jar je najvhodnejším obdobím na oživenie interiéru. Prostredníctvom jednoduchých dizajnových techník môžeme každý priestor zmeniť na útulný domov. Cieľom je zosúladiť naše každodenné potreby s možnosťami interiéru tak, aby vynikla jeho prirodzená krása.

Keď hovoríme o redizajne interiéru, máme na mysli činnosti, ktoré síce zmenia vzhľad interiéru, ale prebehnú bez väčších stavebných úprav. Všetko, čo sa doma nájde, či už nábytok alebo doplnky, sa začlení alebo zrenovuje tak, aby domácnosť pôsobila vzdušne, presvetlene a dýchala novotou. Každú izbu môžeme rýchlo a jednoducho zmeniť na nepoznanie.

Základnou zásadou je zútulniť príliš veľké priestory a naopak zväčšiť malé miestnosti, aby interiér pôsobil harmonicky. Veľkú úlohu pri tom všetkom zohráva úprava podlahovej krytiny a použitie farieb na stenách.

V menších priestoroch najčastejšie bojujeme s nedostatkom miesta. Tie preto vyžadujú optické zväčšenie. Miestnosti je možné odľahčiť vhodne zvoleným nábytkom, ktorý sa dá aj lacno a vkusne renovovať. Ďalej je možné vybrať vhodné bytové dekorácie či obrazy. V malých priestoroch používame svetlé farby a zrkadlá. Odstrániť by sme mali aj nepriehľadné závesy z okien. Tmavšie kúty presvetlíme malými svietidlami.

Vo väčšom priestore používame aj tmavšie farby teplých odtieňov. Rovnako tam nájdu svoje miesto aj obrazy či veľké fotografie na plátne. Veľmi veľké miestnosti môžeme ozvláštniť väčšími rastlinami a dekoráciami, ako sú sochy či vysoké vázy. Dekorácie a doplnky nám vo všeobecnosti pomôžu doladiť domácnosť do posledného detailu

Premena interiéru je veľmi viditeľná vďaka úprave nábytku. Pre menšie priestory vyberáme jednoduchý nábytok. Musíme si dávať pozor na to, aby sme byt nepreplnili. Miesto pre odkladanie vecí si strážme ako oko v hlave, toho nie je nikdy dosť. To platí nielen o priestore podlahy, ale tiež o plochách stien, kam môžeme zavesiť police. Vo väčších miestnostiach môžeme nábytok smelo rozmiestniť v priestore, a to buď ako solitér alebo môžeme zoskupiť viac kusov na jednom mieste.

Renovácia nábytku dokáže výrazne predĺžiť životnosť už raz vyrobenej veci. A môže byť poňatá v modernom alebo staršom štýle. Vždy sa riadime tým, čo sa hodí do daného interiéru. Na chalupe volíme sedliacky alebo vidiecky štýl. Ale aj do moderne zariadenej domácnosti môžeme umiestniť výrazný starožitný kus nábytku ako solitér.

Podujať sa na renováciu nábytku je k životnému prostrediu určite šetrnejšie, než ho vyhodiť a kúpiť nový. Z ušetrených peňazí za odloženú kúpu nového nábytku sa poteší každý. Ak sa už raz vrhneme na väčší redizajn miestnosti, usporené peniaze sa nám zídu napríklad na obmenu dosluhujúcich domácich spotrebičov. Tie patria do každej domácnosti a opotrebujú sa omnoho skôr ako nábytok. Ale aj v tomto prípade buďte ohľaduplní voči prírode. Ak starý spotrebič ešte funguje, ponúknite ho za symbolickú cenu alebo za odvoz cez internetové bazáre. Určite ešte niekoho poteší. Nefukčné spotrebiče máte možnosť odovzdať bezplatne pri kúpe nových. Ďalšou možnosťou je zaniesť ho na zberný dvor vo vašom meste alebo obci.

Dnes sa už nájdu výrobcovia domácich spotrebičov, ktorí kladú dôraz na ich dizajn tak, aby zapadli do rozmanitých štýlov súčasných domácností. Nech je už vaša domácnosť akokoľvek osobitá, pre tento účel vám odporúčame spotrebiče značky Gorenje. Tie zladíte s akýmkoľvek štýlom alebo farbou interiéru. Táto značka sa preslávila tým, že pri navrhovaní spotrebičov spolupracuje so svetovými hviezdami dizajnu.

Výsledkom dlhoročnej spolupráce Gorenje a slávneho francúzskeho dizajnéra Ora-Ïto je „nová klasika pre kuchyňu zajtrajška“ – kolekcia pozostávajúca z novej kombinovanej chladničky, vstavanej rúry, varných dosiek, odsávačov pár a mikrovlnnej rúry.

Nadčasová biela a elegantná čierna dominujú v novej rade Gorenje Simplicity. Výrobky pod týmto označením zaujmú moderným dizajnom s dokonalými líniami a jednoduchosťou, senzorovým ovládaním, adaptívnou technológiou a vynikajúcou cenou. Táto produktová línia je určená zákazníkom, ktorí preferujú technologicky vyspelé a úsporné spotrebiče. Hodia sa do modernej domácnosti.

Kuchynské spotrebiče z radu Gorenje Classico sú nostalgickým spojením minulosti a súčasnosti. Ide o zmes klasickej estetiky a modernizmu. Kolekciu tvoria spotrebiče s jednotným dizajnom, ktoré sú dostupné vo farbe slonovinovej kosti a v matnej čiernej.

Gorenje Retro Collection s farebnými chladničkami odráža trendy retro štýl. Ten u mnohých evokuje sentimentálnu atmosféru a spomienky na detstvo. V Gorenje Retro Cooling kolekcii nechýbajú chladničky v rôznych hravých odtieňoch.

