Hory sú zradné. Nezabudnite sa poistiť

Milovníci hôr veľmi dobre vedia, že počasie sa môže v priebehu dňa niekoľkokrát zmeniť. Napriek tomu Horská záchranná služba má stále dosť roboty práve kvôli nezodpovedným turistom, ktorí podcenia počasie a terén a spôsobia si zranenie. Hory sú zradné v akomkoľvek ročnom období, preto vám odporúčame radšej sa vopred poistiť.

Poistenie do hôr nie sú zbytočne vyhodené peniaze

Možno sa vám bude zdať, že vy poistenie do hôr nepotrebujete, no opak je pravdou. Môžete si vyvrtnúť členok, môžete spadnúť a poraniť si hociktorú časť tela a nebude vám ostávať nič iné, len zavolať si záchranárov. Viete si predstaviť koľko peňazí potom miniete? Poistenie do hôr má výhody, o tom niet pochýb. Dokonca nie je až také drahé. Ľahko nájdete lacné poistenie do hôr.

Poistenie na lyžovačku

Ak sa už tešíte na zimu a konkrétne na lyžovačku, nesmiete zabudnúť využiť poistenie na lyžovačku. Je lacné tiež ako to na hory a ochráni vašu peňaženku v prípade, že sa zraníte. Nechceme hovoriť katastrofické scenáre, ale nikdy neviete, čo sa môže stať.

Nič netreba podceniť

Nikdy, ale naozaj nikdy nesmiete podceniť vysokohorský terén. Či už cez zimu na lyžovačke, alebo cez leto na vysokohorskej turistike sa ľahko môže prihodiť niečo, čo ste neočakávali. Môžete mať aj parádne vyhrievané vložky do topánok. Noha sa vám však na ostrej a mokrej skale môže pošmyknúť a čo potom? Poistite sa. Tie peniaze za to naozaj stoja.