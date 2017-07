Chcete schudnúť? Poradíme vám spôsob, akým to dosiahnete

Nadbytočné kilogramy vedia narobiť množstvo problémov. Nielenže sa nedokážeme vopchať do obľúbených nohavíc, pri každej väčšej námahe sa zadýchame. Túžba schudnúť je u mnohých veľká. Niekedy však nevieme nájsť ten správny spôsob, ktorý by nás zbavil nadbytočných kilogramov. Čo musíte spraviť preto, aby ste schudli, ale zároveň neuškodili svojmu organizmu?

Zmeňte jedálniček

Niektorá zelenina po spracovaní nevyzerá vábivo a preto sa jej podvedome vyhýbame. Ak ale chcete upraviť svoju váhu, bude pre vás nevyhnutné doplniť do svojho jedálnička zeleninu, ale aj ovocie. Práve cez letné mesiace, kedy budete mať možnosť ľahšie sa dostať k čerstvej zelenine a ovociu, skúste si dať diétu. Namiesto ryže a zemiakov si na tanier naložte tepelne upravenú alebo aj čerstvú zeleninu. Možno budete prekvapení, ale mnohé zdravotné problémy zmiznú. Zastavíte vypadávanie vlasov, akné ustúpi a čo je najhlavnejšie, tukové vankúšiky sa začnú postupne zmenšovať.

Pite dostatok tekutín

Okrem úpravy jedálnička sa sústreďte aj na pitie tekutín. Väčšina z nás pije vodu len vtedy, keď pociťuje smäd. Samotní odborníci sa ale už dávno vyjadrili k tomu, že by sme mali piť neustále, aj keď nepociťujeme smäd. Denne by mal dospelý človek vypiť až 3-4 litre tekutín.

Zvýšte príjem tekutín a uvidíte, že nebudete tak často pociťovať hlad, tým pádom aj rýchlejšie schudnete. Spravte si žihľavový čaj a aj zelený čaj, ktorý navyše pomáha pri chudnutí. Spočiatku môžete spozorovať prvé zmeny najmä na pokožke – môžu sa objaviť strie a budete si chcieť pomôcť krémom, ktorý obsahuje fantastickú kyselinu hyalurónovú. Musíte sa ale zmieriť s tým, že chudnutie sa nejako musí odzrkadliť na vašom tele.

Venujte sa športovým aktivitám

Ak máte pocit, že ste antitalent na každý šport, ktorý existuje, skúste beh alebo chôdzu. Aby ste dokázali schudnúť kilogramy naviac, len zmenou jedálnička to nedosiahnete. Akonáhle skombinujete pohyb so zdravou stravou, výsledok sa dostaví v priebehu krátkej doby. Nezabúdajte ale na pravidelnosť. Ak budete športovať raz za týždeň, očakávať pozitívny výsledok by bolo nesmierne naivné. Aj taká trampolína vám pomôže zhodiť kilogramy.