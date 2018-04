Je to najobľúbenejšia miestnosť v domácnosti. Po ťažkom pracovnom dni je práve spálňa miesto, kde načerpáme energiu, pritúlime sa k partnerovi a zabudneme na všetky starosti a problémy. Pri zariaďovaní tejto miestnosti sa sústredíme hlavne na výber kvalitnej postele, pritom akosi zabúdame, že posteľ je síce najdôležitejšia súčasť spálne, ale nie je jediná dôležitá súčasť spálne.

Usporiadajte si zariadenie spálne tak, aby vám čo najviac vyhovovalo.

Posteľ ako prvá

Skôr, ako si do spálne donesiete nový spálňový nábytok, mali by ste si premyslieť, kam dáte posteľ. Ak ste si kúpili veľké „letisko“ – posteľ rozmerov 200×180, uvažujte, akým smerom ju otočíte. Najdôležitejšie je, aby sa každý z partnerov dostal do svojej postele, bez toho, aby musel niečo obchádzať, prekračovať, alebo nebodaj do nej skákať.

Čelo postele vám odporúčame umiestňovať aspoň päť centimetrov od steny. Ľahšie tak poutierate tento priestor a hlavne, stena bude dýchať.Vedľa postele umiestnite nočné stolíky a nočné lamy, poprípade tienidlá.

Šatníkové skrine

Ideálnym riešením najmä do menších spální sú vstavané šatníkové skrine s posuvným systémom. Ak sa vám ale takýto štýl vôbec nepáči, kúpte si šatníkové skrine s klasickým otváraním. Ak vás zaujali rohové šatníkové skrine, pokojne si do spálne vyberajte aj tie. Pri otvorení však nesmiete narážať do postele a iného nábytku v spálni.

Farebné prevedenie šatníkovej skrine prispôsobte farbe postele. Do menších spálni odporúčame farebné prevedenie dub a do väčších spální zase orech.

Dekorácie

Pred posteľ vám odporúčame dávať koberčeky, ktoré sú zo spodnej strany pogumované, aby sa vám nešmýkalo. Na nočný stolík si môžete dať napríklad vázy vyrobené z pravého krištáľu, alebo si na ne ukladajte obľúbené rozčítané knihy. V spálni by nemali chýbať rastlinky, ktoré pohlcujú škodliviny a priaznivo pôsobia na váš organizmus.

Prehoz z hrubej priadze spolu s dekoračnými vankúšmi vašu posteľ krásne oživí a zútulní.