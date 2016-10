Ondřej Vetchý vyzýva verejnosť k hlasovaniu v rámci Fondu Magnesia GO

Hlasovanie do Fondu Magnesia GO bolo odštartované! Fond Magnesia GO už tretí rok organizujú Karlovarské minerální vody v spolupráci s ambasádorom projektu Ondrejom Vetchým. V minulých ročníkoch boli finalistami napríklad Ján Micka alebo Jiří Prskavec, ktorí si vďaka finančnej podpore od Fondu mohli dovoliť trénovať na naozaj vrcholovej úrovni a dosiahnuť svoj olympijský sen v Riu de Janeiro. Medzi šiestich finalistov tohto ročníka, ktorí boli vybraní z 376 prihlásených, fond rozdelí 1 milión českých korún, čo predstavuje približne 37 008 eur. Teraz je na verejnosti, aby v internetovom hlasovaní určila poradie finalistov, a teda ich výherný príspevok. Každý môže hlasovať pre svojho favorita na oficiálnej webovej stránke www.magnesiago.sk jedenkrát do týždňa až do 20. 11. 2016. Pokiaľ k vášmu hlasovaniu uvediete odpoveď na otázku: ,,Koľko kilogramov vážia dohromady finalisti Fondu Magnesia GO 2016,” môžete vyhrať športový pitný režim Magnesia GO na celý rok.

Poslaním Fondu Magnesia GO je podpora nádejných športovcov na ceste za ich športovými snami. Prostriedky, ktoré vďaka Fondu Magnesia GO získajú, im pomôžu nielen v príprave a v športovom rozvoji, ale prinášajú im aj výrazný náskok v náročnej svetovej konkurencii. Princípom projektu je vybrať šesť mladých, nadaných cieľavedomých športovcov a na základe ich umiestnenia môžu vyhrať finančnú odmenu, o ktorej rozhoduje verejnosť prostredníctvom on-line hlasovania. Tohtoročná výherná suma je rovnaká ako minulý rok, 1 milión českých korún. Túto sumu si finalisti rozdelia nasledovne: víťaz hlasovania dostane 350 000 Kč, druhý v poradí 250 000 Kč, tretí 150 000 Kč, štvrtý 100 000 Kč, piaty 80 000 Kč a šiesty 70 000 Kč.

Projekt zastrešuje herec a športovec Ondřej Vetchý od jeho vzniku v roku 2014. Za kľúčové faktory úspechu v športe považuje nielen talent, zdravie a potrebné šťastie, ale i vôľu, vytrvalosť a odhodlanie. ,,Práve v tejto tvrdohlavosti, v dobrom slova zmysle, vidím presah do každodenného života a tak isto aj prínos do budúcnosti. Teraz však títo mladí športovci potrebujú podporu verejnosti. Vyberte si na stránke Fondu Magnesia GO svojho favorita a dajte mu hlas. Podporte, prosím, týchto mladých talentovaných športovcov, aby si mohli splniť športové sny a hrdo reprezentovať svoju krajinu, ” Ondřej Vetchý vyzýva širokú verejnosť.

Na webovej stránke www.magnesiago.sk sú k dispozícii informácie a videá predstavujúce jednotlivých športovcov, ktorí sa vo finále Fondu Magnesia GO 2016 stretnú o priazeň a hlasy verejnosti. Kto sa teda tento rok prebojoval do finále?