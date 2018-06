Moderné zariadenie spálne, ktoré ohúri každého bytového dizajnéra

Spálňa je miestnosť, do ktorej nevodíme návštevy a práve preto si ju zariaďujeme nie podľa toho, čo je momentálne trendy, ale tak, aby sme sa v nej cítili čo najpríjemnejšie. Veď spánkom strávime až tretinu života, preto by sme mali zvážiť hlavne výber manželskej postele a osvetlenia priestoru.

Kvalitné matrace

Aby ste sa v spálni cítili komfortne, okrem pevnej konštrukcie postele by ste si mali dávať pozor na výber kvalitného matraca. Zo všetkých matracov vám jednoznačne odporúčame kvalitnejšie penové matrace, ktoré sa prispôsobia vášmu spánkovému režimu a poskytnú vám komfort aj vtedy, keď budete unavení a potrápia vás bolesti chrbtice. Penové matrace majú navyše dlhú životnosť a to vás s najväčšou pravdepodobnosťou presvedčí, aby ste si vybrali práve tieto matrace.

Prehozy na posteľ ako ochrana obliečok

Ak radi často leňošíte na posteli, odporúčame vám kúpiť si hrubšie prehozy na posteľ, ktoré budú slúžiť aj ako dekorácia, aj ako ochrana. Ochránia vaše kvalitné obliečky pred škvrnami a pred prachom. Ak máte malé deti, tieto prehozy oceníte ešte viac.

Cíťte sa ako v luxusnom hoteli a kúpte si kvalitný prehoz na posteľ. Táto investícia sa vám jednoznačne oplatí.

Tienenie

Bytoví dizajnéri by vám určite poradili, aby ste klasické záclony nahradili modernejšími závesmi. Miestnosť krásne zútulnia a čo je hlavné opticky predĺžia. Ak máte menšiu spálňu, závesy vám pomôžu opticky ju zväčšiť. Odporúčame jednoduché minimalistické závesy, ale ak chcete vzorované, tak jednoznačne so vzormi kvetov.

Bytoví dizajnéri pýtajú veľa peňazí a ak máte interiérový dizajn čo i len trošku v malíčku, určite si viete tento priestor krásne zariadiť aj bez rád týchto odborníkov. Investujte skôr do kvality ako do kvantity a zariaďujte si túto miestnosť v minimalistickom štýle, ktorý vám poskytne to, čo váš unavený organizmus večer potrebuje.