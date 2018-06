Moderná dlažba, ktorá zmení váš domov na nepoznanie

Každý z nás túži po krásnom, modernej zariadenom domove. Žiaľ finančné prostriedky nám niekedy neumožňujú kúpiť si nadčasové zariadenie domácnosti a musíme sa zmieriť s tým, že si musíme kúpiť lacnejšie, ale zato menej kvalitnejšie zariadenie. Sú však aj svetlé výnimky, ako napríklad dlažba z travertínu, ktorá je kvalitná, ale vôbec nie je taká drahá, ako sa väčšine z nás môže zdať.

Interiérová aj exteriérová

Travertínová dlažba je vhodná aj do interiéru, aj do exteriéru. Je to nadčasový prvok, ktorý dokáže váš domov zmeniť na nepoznanie, samozrejme, že z tej dobrej stránky. Poskytne vám komfort, vydrží akúkoľvek záťaž, ľahko sa udržiava, môžete si vyberať z viacerých farebných prevedení a krásne vynikne v okolí bazéna, ale aj v obývacej izbe. Z travertínu sa okrem dlažby vyrába aj obklad na steny, takže ak vás zaujme zaujímavý nadčasový obklad, pokojne si ním môžete ozdobiť napríklad aj steny v jedálni alebo stenu za nábytkom v obývačke.

Svojim originálnym dizajnom si vás určite získa a je vhodná nielen do domu, ale aj do menších bytov.

Prírodný kameň

Ak práve uvažujete nad výmenou podlahy a už vás nebaví kupovať každých desať rokov novú plávajúcu podlahu, určite si vyberte tú z kvalitného prírodného kameňa. Travertín má vynikajúce fyzikálne vlastnosti a nájdete ho vo viacerých farebných prevedeniach, ale i rozmeroch.

Nadčasový prvok

Prírodný kameň travertín zmení váš domov na nepoznanie. Vpustite do vášho domova nadčasovosť v podobe krásneho prírodného kameňa, ktorý si získal všetkých moderne zmýšľajúcich Slovákov. Krásna jedinečná štruktúra tohto prírodného kameňa ho predurčuje na úspech, ktorý už aj tak v súčasnosti má. Buďte si istí, že ak si kúpite moderný nadčasový prírodný kameň, váš domov zmení na luxusné honosné sídlo podobného tomu, čo majú niektoré hollywoodske hviezdy. Kombinácia svetlej travertínovej dlažby, šedej sedacej súpravy, lampy v netradičných geometrických tvaroch s kvalitnejším LED osvetlením je ohromujúca.