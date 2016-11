IKEA: Tajomstvom úspechu je rozumieť životu v domácnosti

Vo finančnom roku 2016 navštívilo obchodné domy IKEA 783 miliónov návštevníkov a počet členov klubu IKEA FAMILY nedávno prekročil hranicu 100 miliónov. Iba v obchodnom dome IKEA Bratislava sme privítali takmer 3 milióny návštevníkov a počet členov klubu IKEA FAMILY sa blíži k číslu 351 000. Tieto čísla nielen potvrdzujú popularitu bytového zariadenia a doplnkov IKEA, ale zdôrazňujú aj fakt, že IKEA reaguje na aktuálne zmeny a trendy a snaží sa porozumieť svojim zákazníkom, ich potrebám, snom, spôsobu života, nákupným návykom, ale aj zmenám v živote v domácnosti.

Svet okolo nás sa neustále mení, čo ovplyvňuje aj náš život v domácnosti. V súčasnosti sa čoraz viac ľudí presúva do miest a stále väčšie množstvo z nich sa pomerne často sťahuje z jedného bytu do druhého. Potrebujeme hľadať nové spôsoby, ako udržiavať kontakt s príbuznými a priateľmi žijúcimi v iných mestách a zároveň si budovať nové vzťahy. Do hry často vstupujú moderné technológie, ktoré tiež ovplyvňujú naše spoločenské správanie. Aby sme mohli držať krok s týmito zmenami a porozumieť im, IKEA v rôznych krajinách sveta uskutočnila prieskum o živote v domácnosti.

Správa o živote v domácnosti

IKEA už tretí rok po sebe uverejňuje Správu o živote v domácnosti, v ktorej skúma, ako vyzerá život ľudí v domácnostiach z celého sveta. Správa odhaľuje, ako ľudia vnímajú domácnosť z perspektívy miesta, priestoru, vecí a vzťahov. SPRÁVA O ŽIVOTE V DOMÁCNOSTI Č. 3 ukazuje, že takmer polovica ľudí považuje za svoj domov miesto, kde si vytvárajú a udržiavajú tie najdôležitejšie vzťahy. Ľudia, ktorí sú doma spokojní so svojimi vzťahmi, sú aj vo všeobecnosti šťastnejší a spokojnejší so svojím životom.

V súčasnom svete sa mení význam jednotlivých vecí v našich domácnostiach – spôsob, akým ich používame, ale aj to, ako ich vnímame. Musíme sa naučiť byť flexibilnejší. Často sa totiž presúvame, neraz do menších priestorov, a potrebujeme si zvyknúť na nový typ domácnosti a rodinných štruktúr. Do našich domácností to vnáša nové výzvy a potreby.

Hlavným účelom vecí a predmetov v našich domácnostiach je to, aby nám prinášali radosť a umožňovali nám robiť to, čo máme najradšej. Veci odrážajú našu osobnosť a sú základnými stavebnými prvkami domácnosti – spĺňajú teda viac než len svoju praktickú funkciu. V skutočnosti iba 22 % respondentov v prieskume uviedlo, že vnímajú veci v domácnosti ako výlučne funkčné. Práve naopak, zdá sa, že pre nás majú aj dôležitý citový význam: 53 % respondentov má doma predmety, ktoré si spájajú so spomienkami a 11 % z nich si so sebou pri cestovaní nosí predmety, ktoré im pripomínajú domov. Pocit domova však nevyvolávajú iba samotné veci – s týmto pocitom sa spája aj vôňa, zvuk kávovaru, vŕzganie drevenej podlahy alebo chuť obľúbeného jedla. 30 % respondentov tvrdí, že si s domovom spájajú konkrétne jedlo, a 63% varí práve preto, aby si pocit domova vytvorilo bez ohľadu na to, kde sa práve nachádza.

Ľudia dnes žijú pri sebe bližšie, než kedykoľvek predtým, napriek tomu však mnohí ani len nevedia mená svojich najbližších susedov. Zároveň sa ale objavujú veľké snahy obnoviť význam susedských komunít. 38 % ľudí považuje susedov a štvrť, kde žijú, za súčasť svojho domova. Na druhej strane, 11% ľudí z generácie Y (vo veku 18 až 29 rokov) tvrdí, že práca či škola u nich vzbudzuje pocit domova viac ako vlastná domácnosť.

Online svet v našom každodennom živote

Nové podmienky a spôsob života v našich domácnostiach sú kompenzované modernými technológiami a sociálnymi sieťami, ktoré nám umožňujú udržiavať kontakt s rodinou a blízkymi a dosiahnuť tak pocit, že sme spolu, aj keď práve spolu nie sme. Ak má domácnosť naplniť naše potreby, musí byť dostatočne flexibilná na to, aby zároveň poskytla priestor na súkromie aj stretávanie sa – či už v reálnom alebo digitálnom svete. Správa o živote v domácnosti ukazuje, že mladí ľudia v kuchyni využívajú sociálne siete častejšie ako staršia generácia. 16 % ľudí z generácie Y sa na internete „venuje“ spoločnému stravovaniu či pitiu, v porovnaní s 8 % seniorov (60 rokov a viac). 15 % ľudí z generácie Y uverejňuje obrázky (napríklad pri varení), zatiaľ čo v najstaršej vekovej skupine to robia iba 2 % respondentov.

Aj keď ste osamote, môžete sa spojiť s rodinou či priateľmi a „najesť sa s nimi cez internet“. To je iba jeden z príkladov, ako môžu nové technológie zmeniť naše predstavy o spoločenskej interakcii a vzťahoch v domácnosti.

So zlepšujúcou sa hospodárskou situáciou v súčasnosti ľudia kupujú viac vecí, než kedykoľvek predtým, a to nezávisle od toho, v ktorej časti sveta žijú. Nakupovanie cez internet im umožňuje pohodlne hľadať inšpiráciu a kupovať si veci bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzajú. Podľa nášho prieskumu si 23 % ľudí z celého sveta každý týždeň kúpi niečo nové do domácnosti. Trend nákupov cez internet platí aj pre Slovákov – predaj cez internet na Slovensku v roku 2015*[1] narástol o 13 % a stále stúpa.

Počet návštevníkov webovej stránky www.IKEA.sk vo finančnom roku 2016 dosiahol takmer 3,5 milióna. Približne 1/3 zákazníkov obchodného domu IKEA Bratislava v rámci prípravy na nákup navštívila webovú stránku ešte pred tým, ako vkročila do obchodného domu. Väčšina z nich si na nej pozerala konkrétny výrobok, ktorý si chcela kúpiť[2]. Vďaka zvyšujúcemu sa záujmu o výrobky IKEA, ako aj o nakupovanie cez internet, preto plánuje IKEA na Slovensku spustiť vo finančnom roku 2017 službu Nákup on-line, s možnosťami Klikni a vyzdvihni a Klikni a dovezieme. Veríme, že takýmto spôsobom vyhovieme individuálnym potrebám a požiadavkám každého zákazníka, ktorý bude mať odteraz možnosť rozhodnúť sa ako, kedy a kde chce nakúpiť, vyzdvihnúť si alebo nechať si doviezť výrobky.

Ako nakupujú Slováci v IKEA

Dopyt po širokej ponuke výrobkov vynikajúcej kvality za dostupné ceny neustále narastá. Aby naplnila očakávania svojich zákazníkov, IKEA Bratislava vo finančnom roku 2016 predstavila nové limitované kolekcie, spolupráce so svetovými dizajnérmi a spolu 3 000 nových výrobkov v sortimente.

Zákazníci v súčasnosti očakávajú komplexné služby a dokonalé nákupné zážitky – teda miesto, kde je možné nielen nakupovať výrobky, ktoré práve chcú či potrebujú, ale také, ktoré im dokáže zabezpečiť

aj doručenie výrobkov, ich inštaláciu či montáž. Očakávajú miesto, kde sa môže stretnúť celá rodina a užiť si spoločné nakupovanie, dobré jedlo a iné služby, ako napríklad detský kútik, poradenstvo profesionálov, či pomoc s nakladaním tovaru. Prieskum návštevníkov obchodného domu IKEA Bratislava ukázal, že narastá aj počet ľudí, ktorí si v rámci nákupov bytového zariadenia a doplnkov do IKEA prichádzajú pochutnať aj na jedle (približne 1/3)[3]. Typickými návštevníčkami obchodného domu IKEA Bratislava sú ženy zo západného Slovenska a najbežnejším menom je Zuzana.

Vernostné programy a ich výhody sú u slovenských zákazníkov stále obľúbené. Dobrým príkladom je klub IKEA FAMILY, ktorý má 351 000 členov. Medzi jeho najoceňovanejšie benefity patria zvýhodnené ceny výrobkov IKEA FAMILY zamerané na cestovanie, bezpečnú domácnosť, hry a voľný čas, mesačné ponuky vybraných výrobkov z bežného sortimentu so zvýhodnenými cenami, zľavy na jedlo či kávu/čaj v IKEA Reštaurácii a Bistre, ako aj bezplatné odborné semináre (zamerané na zariaďovanie domácnosti.) Členovia klubu oceňujú aj to, že sú medzi prvými, ktorí sa dozvedia o novinkách prostredníctvom newslettera zasielaného e-mailom (IKEA FAMILY newsletter má momentálne 170 000 odoberateľov). Okrem spomínaných výhod začínajú členovia IKEA FAMILY častejšie využívať možnosť pozrieť si vo svojom profile IKEA FAMILY všetky svoje pokladničné bloky online a prostredníctvom elektronických pokladničných blokov aj vrátiť tovar.

Na základe predaja výrobkov IKEA môžeme vidieť preferencie Slovákov pri zariaďovaní svojej domácnosti. Čo sa týka štýlu, najviac obľúbený je jednoduchý moderný, z farieb sú najpopulárnejšie základné. Pri zariaďovaní kuchyne Slováci vyberajú najviac farby ako biela a čierna. Podobné farby volia aj pri výbere pohovky do obývacej izby, najčastejšie je to biela, čierno-hnedá, sivá či béžová. Pri výbere textílií a posteľnej bielizne sa však Slováci neboja ani pestrejších farieb, kupujú ich najmä v bielej, zelenej, či ružovej. Predaj vonných sviečok ukazuje, že Slováci majú najradšej vanilkovú vôňu (zatiaľ čo v Čechách alebo Maďarsku vedie vôňa lesného ovocia).

Slováci prikladajú čoraz väčší význam jedlu, vareniu a stolovaniu, na ktoré sa v poslednej dobe viac zamerala aj IKEA. To sa odrazilo aj v predaji výrobkov z kategórie kuchynské doplnky, ktorý vo finančnom roku 2016 v obchodnom dome IKEA Bratislava vzrástol o 32 %. Do slovenských domácností za minulý finančný rok každý deň pribudlo 15 nových kuchýň, 38 jedálenských stolov a 180 stoličiek IKEA.

V IKEA chceme mať pozitívny vplyv na ľudí a planétu. Ľudia si čoraz viac uvedomujú, že zdroje na Zemi nie sú nevyčerpateľné. Vidíme, že pred nami stojí výzva nájsť udržateľnejší spôsob života – nielen pre ľudí, ale aj pre životné prostredie, ktoré má, pochopiteľne, na život v domácnosti tiež vplyv. Od začiatku finančného roku 2016 v slovenských domácnostiach svieti viac ako 154 000 LED žiaroviek. Rovnako pochádza všetka bavlna použitá vo výrobkoch IKEA z trvalo udržateľných zdrojov a všetky ryby a morské plody, káva či kakao, ktoré predávame, pochádzajú z certifikovaných, trvalo udržateľných zdrojov.

Hlavnou obchodnou myšlienkou spoločnosti IKEA je ponúkať široký sortiment dobre navrhnutého a funkčného nábytku a bytových doplnkov za ceny také nízke, aby si ich mohlo dovoliť čo najviac ľudí. Veľmi dôležitou súčasťou napĺňania tejto myšlienky je porozumenie toho, čo ľudia chcú, potrebujú, o čom snívajú a ako žijú.

[1] Zdroj: Euromonitor International, 2016.

[2] Zdroj: Prieskum agentúry Simply5, 2016.

[3] Zdroj: Prieskum agentúry Simply5, 2016.