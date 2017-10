Doveďte svoju prezentáciu k dokonalosti vďaka týmto nástrojom

Je na čase si pripustiť, že s prezentáciou v PowerPointe nijaký extra úspech nedosiahnete. Dlhé roky sme ho využívali a obľubovali pre jeho jednoduchú obsluhu a čistý dizajn. Ale svet prezentácií neustále napreduje a stáva sa oveľa vizuálnejším a interaktívnejším, a preto je dôležité s ním udržať krok. Efektívna prezentácia by mala byť interaktívna, nezabúdať na publikum a mala by poslucháčom vsadiť chrobáka do hlavy. Vďaka vývoju grafiky je veľmi jednoduché splniť všetky tieto podmienky prostredníctvom viacerých médií. Poďme sa pozrieť na nové trendy v prezentačných nástrojoch, ktoré patria medzi jedny z najlepších.

Prezi

Kedysi ste si museli na mítingy nosiť diskety, cédečká alebo USB kľúče, aby ste mohli odprezentovať vašu prezentáciu. Teraz môžete prezentovať na vašom iPade, tablete alebo dokonca smartfóne a to vďaka Cloud – úložisku dát. Nástroj Prezi je prepojený práve vďaka Cloudu a dokáže synchronizovať vaše úpravy vo všetkých zariadeniach, takže ste vždy pripravení na prezentáciu. Prezi ponúka knižnicu zdrojov a interaktívne šablóny, ktoré vám umožnia pripravovať prezentáciu kedykoľvek. Okrem toho využíva pohyb, priblíženie a priestorové zobrazenie na vyzdvihnutie vašich nápadov a ohúrenie vašich poslucháčov.

Projeqt

V tomto veku sociálnych médií sa musíte s nimi stotožniť, aby ste prerazili. Projeqt sa môže považovať za veľmi dynamický prezentačný nástroj, pomocou ktorého môžete paralelne vytiahnuť informácie z Twitteru, Facebooku, blogov či iných sociálnych platforiem. Vďaka tomuto nástroju môžete dokonca streamovať videá, pridávať hlasové klipy a interaktívne médiá. Máte možnosť vytvárať vrstvy informácií a ísť len tak hlboko, koľko chcete, v závislosti od vášho publika. Je to jednoducho dokonalý nástroj na rozpovedanie príbehu.

Haiku Deck

Tento prezentačný nástroj je rovnako zábavný ako zábavne znie jeho názov. Má minimalistický štýl, vďaka ktorému pripravíte vašu najbližšiu prezentáciu 10x rýchlejšie. Môžete si vybrať obrázky, pozadia a písma z ich obrovskej galérie. Rôzne návrhy a filtre vám pomôžu štylizovať a zdokonaliť vašu show. Dostupné sú 2 verzie – webová a pre iPad a váš iPhone môžete používať ako diaľkové ovládanie!