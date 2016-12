Vianoce sú o rodine, pohode a s tým spojeným maškrtením. Preto sa nám v hlave už od začiatku decembra vynára myšlienka na to, čo upiecť na Vianoce. Je to tak aj u Vás?

♥ Tradičné Vianoce so štipkou vlastného korenia

Kto nemiluje tradície? Tak radi všetci spomíname na to ako len a len naša mamka vie urobiť tú najlepšiu grilážku a len ocino vie uvariť vianočnú kapustnicu. Len brat vie tak rýchlo a šikovne zabiť a naporcovať kapra. A tak je na mne či sa pridám do fanklubu tradičných osvedčených receptov. Aj preto som si prelistovala kuchársku knihu od starkej, pobavila som sa na smiešnych názvoch receptov a pozakladala som si papierikmi nejaké tie recepty, ktoré musím skúsiť a priniesť na stôl niečo tradičné, čo mi pri pečení starkú pripomenie. Určite by na vianočnom stole nemali chýbať: Orechové trubičky, Medovníky, Orechové štangličky, Mlynčekové, Vanilkové pečivo, Griláž či Mandľové sušienky. Ake aj koláčiky, do ktorých ide škorica, čokoláda si vanilka.

Zoznam odporúčaných receptov (klikni na názov a dostaneš sa k receptu):

Orechové a kakaové plnené oriešky

Striekané kokosové venčeky s čokoládovou polevou

Vianočná parížska torta

Osie hniezda s citrónovou polevou

Mini rukávniky a.k.a. šamróny

Čokoládový cheesecake s orechmi

Pečený vanilkový cheesecake

Sacherova torta s karamelom a orechmi

♥ Diétne Vianoce

Mala som obdobie, kedy som mamku prosila, aby sme toľko nepiekli, lebo potom to musím jesť a potom naberám. Na toto vyjednanie má krásne prirovnanie sesternica, ktorá hovorí: „5 sekúnd na jazyku, 5 rokov na bokoch“. Múdre, ale čo už, keď tých 5 sekúnd je tááák krásnych a chutných 🙂 Jedny Vianoce sme to preto skúšali s ovocím. Robili sme si ovocné šaláty, do ktorých sme dávali tvrdý alkohol a na vrch šla šľahačka. Popravde, asi som po Vianociach mala rovnaké štatistiky telesnej hmotnosti ako po iné roky.

Zoznam odporúčaných receptov:

Bezlepkové kokosovo-makové koláčiky bez cukru

Makovo-vanilkové mini tortičky s citrónovou šťavou

Ľanové krekry s tymiánom

Ľanové krekry so sušenými slivkami

♥ Šérované Vianoce (Šérovať od anglického slova „share“, čo znamená „zdieľať“)

Aj také tu už boli, zdieľané Vianoce. Niečo som napiekla ja, niečo mamka, niečo svokra.

Zoznam odporúčaných receptov:

To, čo nepečie tá druhá 🙂

♥ Vianoce s deťmi

Úplne idá dimenzia, na ktorú sa teším… keď raz budem mama.

Zoznam odporúčaných receptov:

Perníkoví mužíci

Vianoční škriatkovia

Vianočné maslové mafinky s bielou čokoládou

♥ Experimentálne Vianoce s nádychom adrenalínu

Nebolo by Vianoce, kedy by som neskúsila niečo nové. Milujem to googlovanie, čítanie receptov, predstavovanie si ako by to mohlo chutiť, vymýšľanie čo by som zamenila. Kalkulovanie či stračí polovičná dávka, alebo dám rovno dvojitú. Príprava nákupných zoznamov a nadávanie na Tesco a Billu, že tam nič nemajú (alebo to len neviem nájsť v regáloch…) Tieto experimentálne Vianoce mám asi najradšej. Zdvíhajú mi adrenalín. Milujem to.

Zoznam odporúčaných receptov:

Kóšer mandľové podkovičky v horkej čokoláde

Medovníkové vanilkové mini cheesecakes

Marcipánové brownies

Malinové makarónky

Crème brûlée

Mandľovo-citrónové cupcakes s marcipánom

Nech už napečiete čokoľvek, želám Vám chutné a veselé Vianoce.