Viete si správne uviazať kravatu?

Nemusíte sa hanbiť za to, že neviete, ako uviazať kravatu. Pripínacie kravaty či predviazané kravaty vám doteraz dopomohli vyhnúť sa umeniu viazania, ale teraz sa to môžete konečne všetko naučiť. Pozrime sa na to, ako sa správne uväzuje kravata.

Uväzovať si motýlika je trochu iná káva a preto si na začiatok ukážeme len klasický spôsob viazania kravaty. Správne uviazaná kravata vám dopomôže zanechať ten správny prvý dojem a samozrejme zvýši váš štýl. Správna kravata by mala príjemne dopĺňať zvyšok vášho oblečenia, prípadne môže vášmu outfitu dodať spestrenie v podaní farieb či vzorov. Pripravte si kravatu na krk a poďte sa naučiť ako ju správne uviazať práve teraz!

Umiestnite kravatu okolo krku

Začnite tým, že otočíte golier a nasadíte si kravatu okolo krku. Uistite sa, že kravata je zarovnaná so zadnou časťou vášho límca švami nadol. Potom chyťte širší koniec kravaty do svojej dominantnej ruky a upravte dĺžku kravaty tak, aby špička širšieho konca kravaty ležala asi o 20 centimetrov nižšie ako koniec úzkej strany kravaty.

Preložte kravatu

Teraz preložte širší koniec kravaty cez úzky koniec a chyťte ho vašou nedominantnou rukou pár centimetrov pod krkom, kde sa tieto dve časti spoja. Načiahnite sa pod úzkym koncom kravaty a uchopte širší koniec. Vytiahnite širší koniec za úzkym koncom a späť smerom k vašej dominantnej strane.

Vytiahnite široký koniec

Teraz potiahnite široký koniec späť smerom k prednej časti, kde sa uzol začína spájať. Vystriedajte ruky a pritiahnite ho cez slučku medzi krkom a kravatou a vytiahnite ho celý k úzkemu koncu.

Utiahnite to

Zatiaľ čo stále držíte široký koniec, vytvorte malú slučku s uzlom a prestrčte široký koniec nadol počnúc hrotom. Jemne stlačte uzol sovjou nedominantnou rukou a druhou rukou ťahajte úzky koniec nadol. Posúvajte uzol, kým sa nedostane ku golieru a vycentrujte ho. Široká časť kravaty by mala byť v blízkosti hornej časti spony na opasku. Otočte golier nadol a pogratulujte si k tomu, že ste si zaviazali vlastnú kravatu!