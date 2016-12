Urobte si pomarančovú vónnu sviečku

Na to, aby ste doma vytvorili ideálnu atmosféru na relax a odpočinok je praktické domov vybaviť a obohatiť vonnými sviečkami. Dobré a kvalitné vónne sviečky sú trošku drahšie a mnohokrát obsahujú veľa škodlivých látok. Ak chcete vyrobiť vlastnú vónnu sviečku, skúste na to použiť pomaranč. Okrem pomaranča budete potrebovať:

• olivový olej

• zápalky

• nôž

Začnite tým, že pomaranč rozkrojíte na polovicu a vyberiete dužinu. Upravte knôt a nalejte olivový olej. Po naliatí olivového oleja do kôry pomaranča umiestnite na tanier a nechajte olej vsiaknuť do kôry, bude to trvať cca 2-3 hodiny. Už len sviečku zapáliť a môžete relaxovať. No aj v tomto prípade je trpezlivosť dôležitá a zapáliť sviečku sa vám môžno podarí na 7-8 pokus, ale stojí to za to.