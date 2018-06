Zbaľte si na dovolenku len nevyhnutné veci

Aj vy sa už neviete dočkať, kedy budete stáť na letisku a budete čakať na lietadlo, ktoré vás zavezie do dovolenkovej destinácie? Obdobie letných dovoleniek sa pomaly, ale isto začína a ak patríte k tým šťastlivcom, ktorím sa podarilo našetriť si na luxusnejšiu dovolenku, určite už netrpezlivo čakáte na dátum odletu. Ak neviete, čo všetko by vám v batožine nemalo chýbať a zároveň nechcete ísť s preplneným kufrom, poradíme vám, ako sa zbaliť, aby ste si zobrali len nevyhnutné veci a zbytočnosti nechali doma.

Pevná obuv

Ak plánujete na dovolenke aj dlhšie prechádzky nielen po pláži, rozhodne si do batožiny pribaľte kvalitnejšie a hlavne pevnejšie topánky. Vyskúšajte topánky Tommy Hilfiger. Majú kvalitnú podrážku, kvalitnú podstielku a kvalitný zvršok. Aj pri dlhodobejšom chodení sa vám v nich nebudú potiť nohy a ak máte ploché nohy, môžete ich pokojne nosiť aj celý deň.

Určite si neviete predstaviť chodiť celý deň na výlete v gumených šľapkách a práve preto si nezabúdajte okrem šľapiek, ktoré budete využívať zväčša na pláž, pribaliť aj pevnejšiu obuv, pokojne aj topánky spomínanej značky.

Kabelka na prechádzky

Na prechádzky po meste budete potrebovať aj jednú kvalitnú kabelku na uskladnenie šminiek a dokladov. Potrebujete kabelku s viacerými priečinkami, do ktorých uložíte všetky potrebné veci. Ideálne by bolo, keby ste si kabelku vzali aj do lietadla ako príručnú batožinu. Musí však spĺňať rozmery, na to dávajte pozor. Ak máte domá priestrannú kabelku Desigual, vezmite si napríklad aj tú. Je farebná (môžete ju zladiť s čímkoľvek), má dostatok priečinkov a pri dlhodobom nosení vás z nej nebude bolieť rameno.

Na počet dní

Ak neviete ako sa zbaliť, odporúčame vám brať si veci podľa počtu dní. Vezmite si napríklad dvoje kraťasy ( jedny látkové a druhé džínsové), tri- štyri topy, jednu mikinu pre každý prípad, kvalitnú pokrývku hlavy, spodné prádlo, dva páry plaviek a slnečné okuliare. Neberte si zbytočne moc oblečenia. Oblečenie si na dovolenke môžete aj preprať. Do pár hodín ho máte suché. Určite si však nezabudnite vybaviť poistenie na dovolenku.