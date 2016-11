Chceli by ste zažiť nezabudnuteľný wellness, gurmánsky či párty víkend? Teraz je to skutočne jednoduché – stačí sa len zapojiť do súťaže značky Eduscho. Navyše nemusíte nikam cestovať, váš vysnívaný GRANDE VÍKEND totiž príde priamo za vami a vy si tak najúžasnejšie chvíle vychutnáte v pohodlí svojho domova pri šálke lahodnej kávy spolu so svojou rodinou a priateľmi.

Víkend je časom, keď si chceme chvíle voľna užiť naplno, no často musíme za vysnívanými zážitkami cestovať dlhé hodiny. Prečo si však nevychutnať najúžasnejšie dva dni voľna tam, kde sa cítime najlepšie a s tými, ktorých máme najradšej? Načo zabíjať čas cestovaním, keď teraz váš vysnívaný víkend môže prísť priamo za vami domov?

Stačí sa len zapojiť do súťaže Grande víkend a vybrať si relax podľa vašich predstáv. Či už je to gurmánsky, wellness či párty víkend – v pohodlí domova sa o vás postará tím ľudí, vďaka ktorému si budete môcť užiť voľno bez upratovania a zhonu. Vychutnať si tie najlepšie jedlá, oddýchnuť si pri wellness aktivitách či užiť si oslavu s rodinou a priateľmi nebolo nikdy jednoduchšie. Okrem Grande víkendov je pre vás pripravených aj množstvo vecných cien, ktoré sa žrebujú každý týždeň.

Užite si chvíle pohody so šálkou lahodnej kávy Eduscho a zažite najlepší víkend vášho života s vašimi najbližšími, veď najlepšie zážitky sú také, s ktorými sa môžete podeliť.