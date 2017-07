Výber obuvi nikdy nepodceňujte

Najväčšou slabosťou azda každej ženy sú topánky. Kupujú si ich vo väčšom množstve, pričom vôbec nehľadia na kvalitu, a to môže byť problém. Nekvalitné lacné topánky sú lákavé najmä kvôli svojej nízkej cene, ale na druhej strane, nevydržia dlho a deformujú chodidlá. Výber obuvi by sme nemali nikdy podceňovať. Radšej preto investujte do značkových topánok, ktoré vydržia dlhšie a neškodia vašim nohám.

Správna veľkosť a materiál

Nakupovanie cez internet sa stáva populárnejšie čoraz viac. Neumožňuje nám to ale vyskúšať si danú obuv na vlastnej nohe. Síce môžete mať už odskúšaných množstvo topánok a viete, akú veľkosť máte, nie každý výrobca vám môže vyhovovať. Ľahko sa môže stať, že nové topánky ešte ani len nezabehnete a budete ich musieť reklamovať, lebo vám blížia. Dávajte si preto pozor a radšej si obuv odskúšajte, či už idete hľadať moderné členkové topánky, čižmy alebo tenisky.

Treba si však uvedomiť aj to, že koža sa dokáže prispôsobiť, ale syntetický materiál niekedy nie. Pri výbere obuvi si všímajte najmä zvršok obuvi a či vám obuv dobre sedí. Zbytočne veľká obuv by vás mohla omíňať a malá zase tlačiť. Uvedomte si, že noha musí dýchať a práve kvôli tomu sa vám skôr oplatí priplatiť si za značku, ako mať plný botník lacných nekvalitných topánok.

Podľa podrážky spoznáte kvalitnú obuv

Kvalitnú obuv spoznáte úplne jednoducho. Topánky otočíte podrážkou nahor a pri detailnejšom skúmaní si všimnete, aká je podrážka. Lesklé hladké podrážky automaticky napovedajú o tom, že obuv je nekvalitná a po chvíli sa vám podrážka zoderie až tak, že obuv budete musieť vyhodiť do koša. Nekvalitne opracovaná nalepená podrážka nevydrží dlho. Podrážka sa vám môže odlepiť aj v tom najnevhodnejšom čase – napríklad keď budete oddychovať na dovolenke a nebudete mať pri sebe žiadnu náhradnú obuv.