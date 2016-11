VIANOČNÝM VINŠOM LIDLA JE SANTA CLARA

Tohtoročné Vianoce budú úplne iné ako všetky predtým. Budú menej stresujúce a zároveň plné radosti a pokoja pre všetkých. Presne to želá svojim zákazníkom Lidl. Vianočnou tvárou tohto obchodného reťazca je Santa Clara, ktorá je ambasádorkou pohodovej vianočnej sezóny 2016.

Vianoce v Lidli sú tento rok iné, pretože Santa Clara prichádza zaujať miesto Santa Clausa. Stala sa ženskou tvárou tohtoročnej vianočnej kampane obchodného reťazca. Santa Clara je zároveň poďakovaním Lidla pre všetky ženy, ktoré vytvárajú tú pravú sviatočnú atmosféru, balia darčeky, pečú medovníčky, skrátka robia Vianoce krajšími. Doteraz bol hviezdou každých Vianoc Dedo Mráz či Santa Claus, no nastal čas na zmenu! Santa Clara je zosobnením šťastných a pohodových vianočných sviatkov, na príprave ktorých sa podieľa úplne každý. Vianoce sú totiž pre všetkých. A Lidl tiež.

“Každý je šťastnejší, ak vianočný čas nie je plný stresu a naozaj ide o najradostnejšie sviatky roka. Našou vianočnou kampaňou preto chceme poukázať na to, koľko tvrdej práce sa skrýva za každými Vianocami, otvoriť ľuďom oči, zastaviť sa v tom celom zhone a jednoducho povedať ´ďakujeme´ tým, ktoré si to naozaj zaslúžia. Zároveň by sme boli radi, ak by sa na prípravách podieľali všetci rovnakým dielom, pretože Vianoce budú skutočnými Vianocami iba vtedy, ak sa zbavíme stresu a tlaku. A kto tento odkaz zosobňuje lepšie než štýlová Santa Clara, žena v modrej kapucni?” povedal Tomáš Bezák, vedúci oddelenia komunikácie Lidl Slovenská republika.

Vianoce to by mal byť predovšetkým kvalitne strávený čas s priateľmi a rodinou, obdobie plné pohody a radosti. Pre mnohých ľudí, najmä pre ženy, sa však Vianoce začínajú s predstihom niekoľkých týždňov a viac než čokoľvek iné znamenajú zhon. Túto neveselú skutočnosť potvrdil aj nedávny prieskum spoločnosti Nielsen realizovaný v 26 európskych krajinách. Lidl neponúka zákazníkom “iba” potešenie jedinečnej čerstvosti a kvality za výhodnú cenu, ale tiež viac času na príjemné veci. Ak pred Vianocami neviete kam skôr skočiť, pamätajte na to, že čím menej času strávite rozhodovaním sa medzi množstvom rovnakých výrobkov odlišujúcich sa iba obalom a bezcieľnym blúdením medzi množstvom regálov, tým viac času Vám zostane na to skutočne podstatné – na Vašich najbližších. V Lidli totiž pri každom nákupe ušetríte až štvrťhodinu.

Lidl Vám tiež ponúka množstvo nápadov ako urobiť Vianoce časom pohody a radosti, vyberte si z pestrej ponuky výrobkov Deluxe, navštívte Kuchyňu Lidla, alebo objavte pomocou hashtagu #santaclara tipy a triky fanyniek Santa Clary, tých najlepších slovenských blogeriek.

Prirodzenou súčasťou Vianoc sú darčeky, a preto si Lidl pre svojich zákazníkov pripravil súťaž o skvelé ceny. Hlavné výhry sú až štyri – automobily AUDI Q3 v perfektnej výbave! Súťaž prebieha od 5. do 31. decembra a zapojiť do nej sa môžu zákazníci, ktorí v danom čase nakúpia za minimálne 15 €. Pri pokladni dostanú stieraciu kartičku s unikátnym 9-miestnym kódom, ktorý je potrebné zadať do online formulára na stránke www.lidl.sk/santaclara. Súťažiaci okamžite zistí, či sa stal výhercom jedného zo stovky trojdňových all-inclusive pobytov v Grand hoteli Permon. Ak nie, môže sa zapojiť do žrebovania o hlavnú cenu.

