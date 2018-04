Zimné obdobie nám dalo zabrať a už sme netrpezlivo čakali, kým sa začne príroda prebúdzať a slniečka bude podstatne viac ako počas zimy. Ak už uvažujete nad objednávaním letnej dovolenky, teraz je ten správny čas na objednávanie letných dovoleniek. Výber je postačujúci a ceny sú prijateľné.

Kam ísť?

Ak si stále neviete vybrať destináciu, najprv si stanovte rozpočet, koľko by ste chceli minúť na letnú dovolenku. Ak chcete ušetriť a chcete ísť na lacnejšiu dovolenku, odporúčame dovolenku v Grécku. Je lacná, vhodná pre rodiny s deťmi. Táto krajina vás zaujme krásnymi prírodnými pamiatkami, čistými pieskovými plážami a milým obyvateľstvom. V tejto krajine je naozaj čo obzerať. Okrem Atén a krásneho prístavu Volos vám odporúčame absolvovať výstup na Olymp.

Skôr, ako si začnete vyberať krajinu, kde strávite pekné chvíle pri mori, zamyslite sa, koľko ste schopní minúť na oddych pri mori? Ak si stanovíte rozpočet, až potom si otvárajte web stránky cestovných kancelárií.

Strava

Okrem rozpočtu, ktorý si stanovíte, musíte vedieť, či chcete ísť na dovolenku, ktorá ponúka all inclusive, alebo vám stačí polpenzia. Ak idete s deťmi napríklad na dovolenku na ostrov Sicília, odporúčame vám skôr all inclusive. Deti potrebujú pravidelný prísun stravy (raňajky, obed, večera). Ak chcete spoznávať okolité miesta a zaujímavosti a idete len vy a partner/ partnerka, postačí vám polpenzia.

Jazyková bariéra

Užívajte si more aj tento rok. Ak ste navštevovali miestnu jazykovú školu a naučili ste sa aspoň základy cudzieho jazyka, dohovoríte sa. Ak ale nie, budete to mať trošku komplikovanejšie, ale zvládnete to. Už za chvíľu tu máme leto, preto si chráňte zdravie už teraz, aby ste si leto užili plnými dúškami.

Ak ovládate aspoň základy angličtiny, nebudete mať problém dohovoriť sa.