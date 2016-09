Užívajte si leto! O ostatné sa postará vaša chladnička

Letné mesiace každoročne spestria náš jedálniček množstvom čerstvej zeleniny a ovocia. Keď sa v sobotu predpoludním vrátite z trhoviska, kuchyňa sa rozžiari rôznymi farbami. Všetko sa snažíte čo najskôr spotrebovať, aby nič nepodľahlo skaze, no a v polovici týždňa už nemáte žiadne zásoby.

„Celoročne, ale najmä v letnom období, sa ukazuje, ako sme si dali záležať pri výbere chladničky. Nemusíme nakupovať každý deň, aby bol náš jedálniček chutný, farebný a pestrý. Vedieť sa spoľahnúť na to, že chladnička predĺži čerstvosť a životnosť našich potravín až štvornásobne, by mal byť jeden z parametrov pri jej výbere,“ hovorí špecialistka spoločnosti Whirlpool Darina Papáčová.

Ako si vybrať chladničku?

Funkčná domácnosť potrebuje chladničku, ktorá je šitá na mieru vám a vašim potrebám. V prvom rade sa naša pozornosť sústreďuje na vizuálnu stránku spotrebiča a aj možnosti ako ju zasadiť do interiéru. „Pri kúpe chladničky už spotrebiteľ zväčša vie, kam ju chce v domácnosti umiestniť. Je preto dobré nezabudnúť aj na to, ako je vyriešené otváranie spotrebiča. Na trhu existujú aj dvierka s vylepšeným typom závesov. V takom prípade chladničku bez problémov umiestnite do rohu či zasuniete do sektora nábytku bez potreby zachovať priestor na presah pri jej otváraní,“ odporúča Darina Papáčová zo spoločnosti Whirlpool a dodáva „Podľa toho, kde bude chladnička umiestnená, vyberáme moderné a pekne vyzerajúce zapustené rukoväte či modely s robustnými rukoväťami.“

Aká veľká má byť chladnička?

Pre laika je tiež náročné, kvalifikovane si odpovedať na otázku, ako veľká má byť chladnička. Aj na základe tejto informácie často padne rozhodnutie o tom, aký typ spotrebiča je do domácnosti najvhodnejší. „Stále sa najväčšej obľube spotrebiteľov tešia kombinované chladničky. Pri jej kúpe treba počítať s parametrom 78 až 80 litrov na jedného člena domácnosti,“ odporúča špecialistka spoločnosti Whirlpool Darina Papáčová. „Chladnička nám v domácnosti slúži 24 hodín denne niekoľko rokov nepretržite, a preto je samozrejme veľmi dôležitá jej spotreba. Všetko, čo by ste v tomto ohľade mali vedieť o svojej chladničke, nájdete na energetickom štítku – energetická trieda, ročná spotreba, čistý objem chladničky aj mrazničky či jej hlučnosť. Je dobré zvážiť a porovnať aj tieto parametre.“

Prestaviteľné police, zásuvka na mäso, servírovací box

Vylepšenia vo vnútri chladničky sú dnes už samozrejmosťou. Chceme mať možnosť prekladať jednotlivé police, mať dostatočne veľkú zásuvku na ovocie a zeleninu. Vo výbavách jednotlivých druhov nájdeme aj servírovací box, rôzne rozdeľovníky, či zásuvku so špeciálnym senzorom na ideálne uskladnenie mäsa a rýb.

„Ak je udržanie čerstvosti potravín jedným z parametrov pri výbere chladničky, určite bude spotrebiteľa zaujímať aj to, v akom prostredí sa suroviny chladia. Množeniu mikroorganizmov v chladničke môžeme zabrániť viacerými spôsobmi. Spomenula by som napríklad ventilátor s antibakteriálnym filtrom pre čisté prostredie*,“ dodáva Darina Papáčová.

(* odporúčaná výmena antibakteriálneho filtra je každých šesť mesiacov)

Odmrazovať či neodmrazovať? To je otázka!

Pri výbere kombinovanej chladničky nás čaká ešte jedno rozhodnutie – beznámrazová alebo námrazová mraznička. Pri prvej spomínanej spotrebiteľ vie len to, že dokonale mrazí potraviny a o jej údržbu sa vôbec nemusí starať. Námraza sa kumuluje v hornej časti mrazničky a automaticky sa odmrazuje v momente, keď dosiahne stanovenú hrúbku.

Námrazové mrazničky sú vybavené mraziacimi roštami. Ich povrch sa zanáša námrazou, ktorá musí byť pri hrúbke viac ako 6 milimetrov, odstránená. V opačnom prípadne tento stav pocítime na spotrebe. „Ani námrazová mraznička nám nemusí ukrojiť veľa z času na oddych a zábavu s rodinou a priateľmi. Napríklad technológia Stop Frost je založená na princípe kovovej dosky, slúžiacej na kumulovanie námrazy, ktorá tak nevzniká v inom priestore, iba na spomínanej doske. Odmrazovanie vďaka nej nebolo nikdy jednoduchšie. Stačí ju len vybrať a opláchnuť pod studenou vodou“, odporúča Darina Papáčová zo spoločnosti Whirlpool a na záver dodáva: „Pri kúpe chladničky by mal spotrebiteľ od začiatku do konca zvažovať, aké sú jeho potreby a podľa toho sa rozhodnúť. Pokročilé technológie urobili z chladničiek našich pomocníkov, ktorí sa postarajú o to, aby sme jedli čerstvé a chutné potraviny a zároveň nám ušetria čas svojim intuitívnym ovládaním pre jednoduché a bezpečné skladovanie potravín.“

(zdroj foto: Whirlpool)