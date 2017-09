Niekedy máme pocit, že náš život je ako na hojdačke. Raz sme hore, darí sa nám, sme spokojní. Inokedy sa nám zase nedarí, tápame v problémoch a nevieme nájsť riešenie na daný problém. Či už chceme, alebo nie, takto to v živote chodí. Náš úspech je ale priamo úmerný tomu, ako sa snažíme. Keď napríklad chodíme do práce, všade, kde chodíme, lamentujeme, že sa nám nedarí, ale aj napriek tomu nehľadáme novú prácu. Prečo ale pre svoje dobro nerobíme niečo? Vari sa spoliehame na to, že to niekto za nás vyrieši?

Keď nič nepodniknete, nič nezískate

Nikto za nás nič nevyrieši. Keď si napríklad chceme splniť sen – napríklad chceme začať podnikať, nečakáme, že príde niekto za nami a povie nám, že založenie eseročky zrealizuje za nás a my nebudeme musieť pohnúť ani prstom. Ono sa to samozrejme dá. Sú firmy, ktoré zakladajú s.r.o. spoločnosti zákazníkom. Zákazník však svoju požiadavku musí iniciovať. Tým chceme povedať, že ak nepohnete ani prstom a nezistíte si informácie o tom, ako danú požiadavku zrealizovať, nepohnete sa ďalej. Vy musíte chcieť. Až potom sa môže niečo zmeniť.

Pomoc sa vám niekedy zíde

Úspech závisí od toho, ako ste ochotní riskovať. Keď neurobíte nič, nič sa nezmení. Stále budete tam, kde ste a nič nebude naznačovať tomu, že sa niečo zmení. Riskujte, pretože jedine vtedy dosiahnete to, čo naozaj chcete. Sem-tam, najmä pri právnych úkonoch, budete potrebovať pomoc od advokátskej kancelárie. Určite to však nebude chybný krok. Niekedy jednoducho budete potrebovať pri sebe niekoho, kto sa danej problematike rozumie viac ako vy.

Z vlastných chýb si vezmite ponaučenie

Nech už idete kupovať lacné tonery, alebo si idete vyberať sedaciu súpravy do vašej obývačky, vopred si zistite, kde kúpite ten cenovo najvýhodnejší výrobok. Existuje riziko, že výrobok nebude kvalitný, ale to jednoducho musíte podstúpiť. Každý jeden z nás sa učí na vlastných chybách.