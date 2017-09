Univerzita tretieho veku ide s dobou, vyučujú základy content marketingu

V týchto dňoch začína ďalší ročník jednoročného štúdia pre ľudí od 45 rokov – Tvorba pre médiá. Je to pre ľudí, ktorí radi čítajú, radi píšu a chcú sa v tejto oblasti niečo naučiť. Toto štúdium ponúka Univerzita tretieho veku Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline. Prihlásiť sa je možné do 25.9.2017. Ak vás to zaujalo, čítajte ďalej.

Čo sa môžete dozvedieť?

Niečo o žurnalistických žánroch. Pritom si vytvoríte za pomoci lektora vlastné textové portfólio. Dozviete sa to, čo neviete o svete médií. Stanete sa tvorcom novinového článku. Budete na chvíľu moderátorom, spravodajcom, redaktorom televízie či rozhlasu. Ak Vás láka svet blogovonia, môžete sa stať kreatívnym tvorcom svojho vlastného. Toto štúdium vám poskytne základy content marketingu.

Vašimi sprievodcami vo výučbe budú odborníci z praxe. Minulý ročník napríklad moderátor rádia Regína, Marcela Páleša i moderátora s vlastným OTOm, Patrika Hermana.

Ako vníma štúdium samotná absolventka tohto štúdia, pani Mária Pestunová?

Rada sa podelím s vlastnými skúsenosťami počas štúdia na U3V v Žiline. Na univerzite som študovala 9 rokov. V akademickom roku 2016/2017 som absolvovala jednoročné štúdium, modul Tvorba pre médiá. Prednášali nám teoreticky dobre pripravení lektori z rozhlasu, televízie, printových médií aj žilinskej univerzity. Na prednáškach sme sa dozvedeli ako sa pripravuje vysielanie v rozhlase, televízii aj ako pracujú redaktori v týchto médiách. Lektorom sme dávali rôzne otázky, otázky zo zákulisia vysielania. Učili sme sa ako písať správy, články aby zaujali čitateľa aj ako písať blog. Prístup lektorov k nám? Boli veľmi trpezliví a snažili sa nám vysvetliť a na každú našu otázku sme dostali odpoveď.

Chcem poďakovať vedeniu U3V a jej koordinátorom za všetko, čo pre nás študentov pripravujú. Aj keď som na prednášky cestovala 120 km, neľutujem. Naučíte sa veľa využiteľných informácií, aj v tomto veku, napríklad vytvoriť si vlastný blog, alebo prispievať na blog SME.sk ako naša spolužiačka Eva Gállová https://evagallova.blog.sme.sk.

Bližšie informácie Vám rada poskytne koordinátorka: PhDr. Ľubica Mindeková.

Kontakt na ňu a sídlo Univerzity tretieho veku:

Univerzita tretieho veku, Ústav celoživotného vzdelávania UNIZA, Žilina, ulica 1. mája 32 (oproti autobusovému nástupišťu)

Tel: 041/513 5043

Mob: 0918 971 108

E-mail: lubica.mindekova@uniza.sk

www.ucv.uniza.sk

facebook: www.facebook.com/u3vzilina