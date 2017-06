Udržte si krásne a žiarivé vlasy aj počas leta

Leto ľudí nabíja pozitívnou energiou a je obdobím, kedysú všetci okolo násusmievaví a šťastní. Avšak ako každé ročné obdobie, aj letné mesiace so sebou prinášajú riziká nielen pre našu pokožku, ale aj našu korunu krásy. V lete sú naše vlasy namáhané a poškodzované viacerými faktormi a práve preto by sme im mali venovať dostatočnú pozornosť a voliť správnu starostlivosť o ne. Čo sa môže stať s našimi vlasmi, keď nebudú dostatočne chránené a ako by sme ich mali chrániť pred nepriaznivými vplyvmi leta, nám objasnil hairstylistaSchwarzkopfProfessional, Tibor Prikler.

Akým výrobkom by sme sa mali vyhýbať počas pobytu na slnku?

„Bežné stylingové prípravky vymeňte za prípravky obsahujúce ochranné zložky. Voľte tie, ktoré sú určené priamo na pobyt na slnku. Predovšetkým by mali obsahovať hydratačné zložky, ktoré bránia vysúšaniu vlasov a UV ochranu. V lete sa snažte zaobísť bez sponiek a gumičiek. Pri kúpaní ich vyčešte do uzla, vlasy tak budú z časti chránené pred slnečnými lúčmi a slanou vodou. Ak je to možné, čo najčastejšie vlasy nechajte schnúť na vzduchu. Pokúste sa minimalizovať žehlenie, kulmovanie, sušenie horúcim vzduchom a tupírovanie, upresňuje Tibor Prikler.

Náš tip: Bonacure Sun Protect šampón(odporúčaná maloobchodná cena:200 ml/9,90€) šetrne čistí všetky typy vlasov a odstraňuje všetky škodlivé látky ako soľ, piesok a chlór. Navyše chráni farbu pred blednutím a vyrovnáva úroveň vlhkosti vo vlasoch a pokožke. Bonacure Sun Protectkondicionér v spreji(odporúčaná maloobchodná cena: 150 ml/12,90€), ktorý chráni pred UV žiarením, uľahčuje rozčesávanie, zvhlčuje vlasy, uhladzuje povrch vlasov, posilňuje lesk a navyše chráni farbu pred vyblednutím.

Čo sa môže stať, pokiaľ si vlasy dostatočne a správne neochránime?

„Vlasy vystavované poškodzujúcim vplyvom UV žiarenia, chlóru či soli zo slanej vody poznáte už na prvý pohľad. Majú mdlú farbu a vyzerajú vyblednuto. Končeky sú rozštiepené a pri bežnej starostlivosti sa lámu. Slnečné žiarenie oslabuje proteínovuštruktúru vlasov, spôsobuje stratu vlhkosti a pružnosti, čo vedie k ich jednoduchšiemu lámaniu. Vystavením intenzívnemu slnečnému žiareniu netrpia len naše vlasy, ale aj pokožka hlavy. Voľné radikály spôsobujú starnutie a vysúšanie pokožky nielen na tele, ale aj na hlave, čo môže mať za následok zvýšenú citlivosť pokožky hlavy, lupinatosť alebo v najhoršom prípade nepríjemné spálenie,“ upresňuje špecialista.

Náš tip: Bonacure Sun Protectochranný olej s trblietkami(odporúčaná maloobchodná cena: 150 ml/12,90€), ktorý chráni vlasy pred UV žiarením, pôsobením voľných radikálov a blednutím farby. Uhladzuje povrch vlasov a dodáva neprehliadnuteľný žiarivý lesk.

Praktické rady podľa hairstylistuSchwarzkopfprofessional Tibora Priklera:

Nevystavovať vlasy intenzívnemu UV žiareniu, najmä medzi 11:00-15:00. Chráňte si vlasy slnečnými klobúkmi, čiapkami, šiltovkami či šatkami. Oplachujte si vlasy po návšteve morskej vody či bazénov – morská voda, či voda z bazéna môže dať vašim vlasom zabrať. Po kúpaní v mori ostanú vo vašich vlasoch kryštáliky soli, ktoré vlasy poškodzujú. Tie pôsobia ako sklíčka, ktoré ešte viac priťahujú slnečné lúče. Podstrihnutie vlasov o cca 1 cm vlasom prinavráti potrebný lesk – „po návrate z dovolenky alebo po dlhom slneníodporúčam podstrihnutie vlasov aspoň o cca 1 cm, zabránite tak rozstrapkaniu končekov a tiež im dodáte potrebný lesk,“ upresňuje odborník. Dbajte o dostatočný príjem vitamínu C, E a beta-karoténu -antioxidanty neutralizujú voľné radikály, ktorých počet sa na priamom slnku len zväčšuje. V opačnom prípade vám môžu voľné radikály poškodiť alebo úplne zničiť vlasové bunky. Zvlášť bohaté na antioxidanty je ovocie, tiež rôzne bobule a zelenina, napríklad marhule, jahody, hrozno, brokolica, či špenát.

„Produkty Sun Protect navracajú vlasom vlhkosť, zlepšujú ich poddajnosť a uľahčujú rozčesávanie. Účes získava na objeme a je chránený proti blednutiu farby, Bonacure Sun Protect pôsobia aj proti voľným radikálom, ktoré ho poškodzujú. Kombinácia exkluzívnych prípravkov poskytuje zaťažovaným vlasom niekoľkonásobnú ochranu. Kombinuje totiž UV filter, vitamín E a technológie AminoCellRebuild s tahitským Monoi olejom. Vlasy ošetrené prípravkami BC Sun Protect podmanivo voňajú a naviac obsahujú zlaté čiastočky, ktoré dodávajú účesu luxusný nádych. Rada BC Sun Protect obsahuje BC Sun Protect ochranný šampón, BC Sun Protect ochranný olej, BC Sun Protectkondicionér v spreji a BC Sun Protect ochrannú kúru. Pri každodennom používanínapomáha šampón a kondicionér vlasy jednoduchšie rozčesávať a to predovšetkým vďaka jedinečnej formuleukrytej v ochrannom oleji. Tá vlasy chráni a vyživuje. Ak si všimnete, že sa vám kvalita vlasov zhoršuje, nasaďte ako prvú pomoc ochrannú kúru. Iba tá dokáže rýchlo napraviť negatívne účinky slnka,“ odporúča na záver hairstylista Tibor Prikler.

Všetky vlasové prípravky sú dostupné v partnerských salónoch SchwarzkopfProfessional.