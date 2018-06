Stavba na kľúč ako ideálna voľba pre vás

Realitný trh zaznamenal v poslednom období výrazné zmeny. Nielenže sa skomplikovala kúpa nehnuteľností, počet voľných nehnuteľností rapídne klesol. Mladí ľudia si budú musieť našetriť podstatne viac peňazí, aby si mohli dovoliť kúpiť novú nehnuteľnosť. V súčasnosti sa však rozbehla stavba domov na kľúč.

Vyberajte si stavebnú firmu s pozitívnymi referenciami

Stavbu na kľúč vám postaví stavebná firma, ktorá sa na stavbu takýchto nehnuteľností špecializuje. Vyberajte si skúsenú firmu s množstvom pozitívnych referencií. Ideálne by bolo, keby vám stavebnú firmu poradili vaši známi, ktorí si taktiež zvolili možnosť stavby na kľúč. Stavebná firma by vám mala poskytnúť záruku na všetky vykonané stavebné práce. V stavebnej firme, ktorú si vyberiete, by mal byť dobrý kolektív vyštudovaných a skúsených murárov, ktorý vám váš nový domov vytvoria presne podľa vašich požiadaviek, a to bez toho, aby ste pohli čo i len prstom.

Izolácia základov

Ak si zvolíte stavbu na kľúč, vo vašom vysnívanom dome budete bývať podstatne skôr, ako keď si budete robiť všetko svojpomocne. Pri stavbe vášho domova však upovedomte stavebnú firmu o tom, že máte záujem o kvalitnú izoláciu základov proti vlhkosti. Izolácia je pre váš domov nevyhnutná, ak nechcete po pár silných dažďoch zachraňovať váš dom pred vodou, vlhkosťou a plesňami.

Rozhodnutie len na vás

Ak si chcete pre seba a svojich blízkych zabezpečiť pekné bývanie, investujte do novej nehnuteľnosti, ktorú vám stavebná firma postaví podľa vašich požiadaviek. V porovnaní so staršími bytmi, ktoré bude potrebné rekonštruovať, sa vám oplatí investovať skôr do modernej stavby na kľúč ako do starej nehnuteľnosti, v ktorej aj tak nebudete môcť hneď bývať. Môžete si vybrať interiérové dvere, aké sa vám budú páčiť. Môžete sa rozhodnúť, že si namiesto lacných kovaní kúpite lepšie kovanie BLUM. Rozhodnutie je len na vás.