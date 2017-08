Šperky sú čerešničkou na torte vášho štýlu. Viete, ako si správne vybrať?

Aj ten najdôkladnejšie vybraný outfit by nestál za veľa, ak by ho nedotvárali tie správne šperky. Pokiaľ neviete, ako si vybrať originálne kúsky na každý deň, začítajte sa do týchto tipov – pomôžu vám nájsť tie pravé ozdoby, ktoré podčiarknu váš jedinečný štýl a osobnosť.

Trendy sa v dnešnej dobe menia každú chvíľu a ponuka šperkov je snáď nekonečná. Ako sa v nej zorientovať a správne vybrať tie pravé kúsky, ktorými sa vyplatí zdobiť sa? Najjednoduchšie je orientovať sa podľa toho, ako sa obliekate. Existuje niekoľko kategórii a aspoň v jednej z nich, alebo vo viacerých, sa určite nájdete – a spolu s tým nájdete aj vhodný typ šperkov práve pre vás.

Romantička

Tieto ženy dávajú prednosť jemným pastelovým farbám, veľmi ženským strihom šiat či nohavíc a mäkkým materiálom. Šperky, ktoré takéto outfity dopĺňajú, by mali byť rovnako jemné a nežné. Vhodné sú tenké a dlhé retiazky z nežného ružového zlata alebo sladkého žltého zlata. Ak chcete viac vyniknúť a pritom nestratiť nič zo svojej jemnosti nežnej kvetiny, môžete retiazku doplniť o zlatý prívesok v tvare srdca, kvetu alebo romantickej slzy. Nebojte sa skombinovať ho s rovnako nežným prsteňom v rovnakom odtieni kovu či bižutérie.

Aby ste nepôsobila vo svojich romantických šatách príliš preplácane, dlhé a výrazné náušnice odporúčame kombinovať skôr s nežným náramkom alebo niekoľkými prsteňmi.

Elegantná

Preferujete biznis alebo office look? Milujete blúzky, sukne a podpätky – nesmrteľnú klasiku, s ktorou nemôžete šliapnuť vedľa? V tom prípade sa k vám určite hodia diamanty, ktoré dodajú vašej bezchybnej a silnej prítomnosti ten správny šmrnc. Zvoľte drobné náušnice alebo jediný jagavý prsteň, ktorý pritiahne pozornosť všetkých naokolo. Skvelou voľbou sú aj jedinečné, starostlivo vybrané svadobné obrúčky, ktoré nemusíte nikdy snímať.

A pokiaľ je váš outfit v kombinácii s make-upom veľmi strohý a chcete pôsobiť jemnejšie, môžete ho zmierniť napríklad jemným a decentným perlovým prsteňom či náhrdelníkom.

Komfortný casual

Vašim spojencom sú pohodlné materiály, tlmené prírodné farby a často maxi-size kúsky, ktoré vás nezväzujú, ale dovolia vám naplno dýchať? K nim si môžete zvoliť široké spektrum šperkov. Od romantických a nežných retiazok či náramkov, až po výrazné a originálne modely, ktoré váš casual štýl ozvláštnia a pritiahnu pozornosť. Rozhodne nič nepokazíte jediným výrazným prsteňom z drahého kovu a s drahokamom, alebo náhrdelníkom z bižutérie.

Pokiaľ vás neláka byť stredobodom pozornosti, skvelou voľbou sú jednoduchšie šperky, napríklad ušľachtilé strieborné náušnice, ktoré môžete ďalej kombinovať s prsteňmi, náramkami alebo náhrdelníkmi z rovnakého kovu alebo bižutériou bielej, čiernej a sivej farby.

Nech si už zvolíte akékoľvek oblečenie v daný deň, pri výbere šperku nezabúdajte brať do úvahy najmä to, či sa vám táto ozdoba páči, či je pohodlná a správne sedí. Nechcete predsa stráviť celý deň v príliš dlhých náušniciach, ktoré vám prekážajú alebo v prsteni, ktorý nedrží na svojom mieste.