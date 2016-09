Slováci spoznali svojho šampióna, najlepším výčapníkom sa prvýkrát v histórii stala žena

Čapovanie piva možno nazvať umením. Veľmi dobre si to uvedomujú všetci tí, ktorí sa tento rok zúčastnili finále súťaže Master Bartender v Plzni. Každoročná prehliadka toho najlepšieho, čo vedia slovenskí a českí výčapníci predviesť, priniesla nečakanú víťazku, Petru Sečkárovú z Malaciek. Prestíž, ktorú si jej domovská Plzeňská reštaurácia týmto úspechom zaslúžila, sa nedá ani zmerať.

Horúce letné dni sa aj tento rok niesli v súťaživom duchu v rámci Pilsner Urquell Master Bartender. Po dvoch regionálnych kolách, z ktorých vzišli zakaždým 4 postupujúci, sa v plzenskom pivovare uskutočnilo finále už 9. ročníka tejto súťaže. Plzenský Prazdroj každý rok oceňuje tých najlepších výčapníkov nielen u nás na Slovensku, ale aj v susednej Českej republike.

Súťažilo sa v technike čapovania, porota si všímala štýl servírovania, pýtala sa na znalosti z oblasti výroby a histórie piva, no ocenila aj charizmatické vystupovanie a schopnosť komunikácie s hosťom. Cieľom súťaže je ocenenie tradičného remesla výčapníkov, ale tiež skvalitňovanie úrovne servisu v slovenských reštauráciách.

Slováci v náročnej konkurencii predviedli neskutočné odhodlanie ukázať, čo v nich je. Horúcimi favoritmi boli najmä víťazi regionálnych kôl, Petra Sečkárová z Plzeňskej reštaurácie v Malackách a Vladimír Čanda z Pilsner Urquell Pub v Košiciach. Úspešnejšie z tohto súboja nakoniec vyšla práve sympatická Petra, ktorá očarila porotu zloženú z tých najskúsenejších odborníkov. Na druhom mieste skončil Martin Repaský z Pilsner Restaurant v Banskej Bystrici a Vladimír Čanda obsadil tretie miesto.

„Pilsner Urquell Master Bartender vznikol s cieľom zušľachtiť a udržovať pivnú kultúru na vysokej úrovni, aby hosť v reštauráciách dostal vždy skvelé pivo v tej najvyššej kvalite. Výčapník je vlastne vizitkou každého dobrého podniku a garantom kvality,“ myslí si sládok pivovaru Václav Berka a dodáva: „Vedieť načapovať bravúrnym spôsobom polliter zlatistého piva s bielou smotanovou penou, to nestačí na to, aby bol výčapník vo svojej profesii naozaj dobrý. Musí byť tiež osobnosťou, kvôli ktorej budú hostia do reštaurácie prichádzať a zase sa tam vracať.“

Víťaz súťaže preto dostane neoceniteľnú možnosť nabrať nové skúsenosti na ceste po európskych tankovniach Pilsner Urquell s doprovodom Václava Berku. Získa tiež možnosť uvariť si s plzenskými sládkami vlastnú várku zlatého ležiaka. „Je to zatiaľ najväčšie ocenenie mojej práce, ešte stále tomu nemôžem uveriť. Uspieť v takej silnej konkurencii je snom asi každého tu. Chcela by som sa tiež poďakovať porotcom, ktorí nás vedú nielen k správnemu prístupu k pivu, ale aj k jeho dokonalému servírovaniu,“ povedala po zisku titulu Master Bartender 2016 Petra Sečkárová.

Už tradične sa každý rok súčasne s titulom nejlepšieho výčapníka odovzdáva aj titul Čestného znalca piva Pilsner Urquell, inými slovami Honorary Connoisseur. Tento rok bol týmto titulom poctený Monsignore František Radkovský, prvý biskup plzenskej diecézy. „Plzenský ležiak je pre mňa srdcová záležitosť, veľmi ďakujem, že práve ja mám tú česť obdržať titul Čestného znalca piva,“ povedal na margo ocenenia František Radkovský. Ziskom tohto titulu sa stal členom prestížnej skupiny znalcov, kam patrí aj Miloš Forman, Zdeněk Svěrák či Karel Gott.