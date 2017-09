Sardínia – ostrov, ktorý by ste mali aspoň raz za život navštíviť

Ak ste už ponavštevovali všetky dovolenkové destinácie v Chorvátsku a budúci rok uvažujete nad zmenou, odporúčali by sme vám navštíviť čarokrásny ostrov patriaci Taliansku v Stredozemnom mori. Svojou polohou a blízkosťou láka mnohých Slovákov, ale predsa len veľa Slovákov čaro tohto ostrova ešte neobjavilo a malo by. Viete o ktorom ostrove hovoríme? Hovoríme o Sardínii. Dovolenku na ostrove Sardínia by mal zažiť každý.

Nemajú diaľnice a majú krásnu nedotknutú prírodu

Azda najväčšou zvláštnosťou je to, že na Sardínii nenájdete žiadnu diaľnicu. Z jedného konca ostrova sa na druhý koniec ostrova dostanete za pár hodín. Musíte však rátať s prudkými zákrutami a veľkými prevýšeniami. Sardínia nemá také hory ako sú naše Vysoké Tatry. Napriek tomu po príchode na tento ostrov budete mať pocit, že sú niekoľkonásobne vyššie ako naše milované Tatry. Bude to tým, že sa nachádzate len pár metrov nad hladinou mora a aj kopec vysoký 300 m.n.m vám bude pripadať ako Gerlachovský štít. Keď sa rozhodnete pre letnú dovolenku práve v tejto krásnej lokalite, verte, že týždeň na jej spoznávanie vám stačiť nebude. Sardínia je charakteristická krásnou nedotknutou prírodou a zachovalými archeologickými nálezmi ešte z praveku.

Krásne pláže a čisté more

Čo sa týka pláží, sú prekrásne. Zlatistý piesok a čisté more láka nielen Talianov, ale aj celebrity z Hollywoodu. Napríklad taká Costa Smeralda svojim krásnym prostredím prilákala klientov aj zo zámoria. Mnohí herci, producenti a speváci tu vlastnia vily a chodievajú sem pravidelne oddychovať. Krásne pláže sú veľkým lákadlom a verte, či nie, ani vás to nenechá chladných. Zo Sardínie si môžete priviesť suveníry – lahodné domáce víno, koralové šperky, alebo prekrásne zdobené šperkovnice.