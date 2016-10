S 10GbE riaditeľnými switchmi D-Link prichádza nová éra dostupnosti 10GbE riešení pre malé a stredné firmy

D-Link, nadnárodný výrobca sieťových zariadení, dnes ohlásil štart svojho nového radu top-of-rack (ToR) 10-gigabitových (10GbE) stohovateľných riaditeľných L3 switchov DXS-3400, ktoré podporujú väčšiu flexibilitu firemných sietí. Rad kompaktných, vysoko výkonných switchov DXS-3400 je najnovším prírastkom do portfólia 10GbE switchov D-Link.

Switche radu DXS-3400 sú vybavené dvadsiatimi 10GBASE-T alebo 10G SFP+ portmi a štyrmi 10GBASE-T/SFP+ combo portmi. Zlepšujú flexibilitu siete a zároveň uľahčujú sieťovú integráciu. Vďaka vysokému výkonu a nízkej latencii tiež spĺňajú switche radu DXS-3400 požiadavky spojené s virtualizáciou, cloudovými službami a aplikáciami server-to-server. Predstavujú ideálne riešenie aj pre malé a stredné firmy (SMB), ktoré hľadajú ekonomicky výhodný spôsob, ako uspokojiť rozmanité potreby sieťovej prevádzky a dosiahnuť možnosti IT prostriedkov, ktorými disponujú veľké firmy.

„Moderné firmy potrebujú switche, ktoré zaisťujú vysokorýchlostné pripojenie k rozsiahlejšej firemnej sieti. Predtým boli 10GbE switche nasadzované prevažne len vo veľkých firmách. D-Link je však presvedčený, že špičkové technológie majú byť dostupné všetkým organizáciám, bez ohľadu na ich veľkosť. To je dôvod, prečo neustále zvyšujeme ponuku produktov v rámci celého sortimentu našich switchov,“ povedal Kevin Wen, prezident D-Link Europe Ltd. „Pridanie switchov série DXS-3400 do nášho portfólia poskytne zákazníkom viac možnosti pri výbere najvhodnejšieho riešenia pre ich podnikanie.“

Ľahko inštalovateľné, konfigurovateľné a monitorovateľné switche radu DXS-3400 môžu byť ovládané samostatne, alebo ako súčasť HW stohu zloženého až zo štyroch zariadení s priepustnosťou stohovania 80GB/s. Všetky funkcie switchov sú dostupné prostredníctvom webového rozhrania alebo z rozhrania príkazového riadku (CLI), čo dáva organizáciám voľnosť pri výbere preferovaného spôsobu správy zariadení. Fyzické a virtuálne stohovanie switchov tiež umožňuje ovládať celú skupinu cez jedinú IP adresu a využívať viac switchov pre podporu redundancie siete.

Switche radu DXS-3400 je možné nainštalovať rôznymi spôsobmi v závislosti na konkrétnej aplikácii. Switch môže byť používaný napríklad ako firemný centrálny switch pre smerovania inter-VLAN. K dispozícii je statický, RIP, RIPng a PBR routing, s kapacitou až 32 tisíc záznamov v tabuľke routing. Switche DXS-3400 možno použiť aj ako agregačné switch v kampuse alebo metropolitnej sieti alebo ako Top-of-Rack switch v serverovni, či dátovom centre pre pripojenie serverov a úložísk. Tu nájdu uplatnenie funkcie Data Center Bridging (DCB), ktoré zaisťujú bezstratový prenos FCoE a iSCSI dát v ethernetovej sieti. Vo všetkých týchto prípadoch sa switche D-Link radu DXS-3400 ľahko inštalujú a môžu spolupracovať s inými štandardizovanými zariadeniami.

Na dosiahnutie vysokej dostupnosti siete majú switche radu DXS-3400 redundantné napájacie zdroje i ventilátory, s modulárnou konštrukciou. Podpora výmena za prevádzky (hot-swap) znamená, že ventilátory a napájacie zdroje možno meniť bez narušenia činnosti switchov. Prúdenie vzduchu z prednej časti switcha do zadnej (front-to-back) a automatické riadenie otáčok ventilátorov v závislosti na vnútornej teplote switchov zaisťujú energeticky efektívnu prevádzku v dátovom centre.

Pri registrácii switchov DXS-3400 na stránkach výrobcu do 30 dní od ich zakúpenia na ne poskytuje D-Link tzv. obmedzenú doživotnú záruku. Upgrady FW a technická podpora v češtine a slovenčine v režime 8×5 sú zdarma po celú dobu záruky. SLA úroveň je možné zvýšiť pomocou voliteľných D-Link Assist Service služieb, ktoré zaisťujú výmenu HW nasledujúci pracovný deň, do 4h v pracovnej dobe alebo do 4h v režime 24×7.

Rad switchov DXS-3400 obsahuje: