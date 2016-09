Príďte sa zabaviť a povzbudiť pretekárov na jazdecké podujatia v areáli Rozálka

Významný slovenský dodávateľ elektrickej energie a zemného plynu – spoločnosť Energie2, a. s., je aj v tomto roku reklamným partnerom a sponzorom pretekov a sprievodných podujatí jazdeckého areálu Rozálka v Pezinku. Na september sú pripravené dve významné podujatia. V dňoch od 9. do 11. septembra 2016 je to 40. ročník pretekov o malokarpatský strapec, Privatbanka – Peugeot grand prix CSI2*-W, medzinárodné preteky v parkúrovom skákaní, ktoré sú zaradené do série Svetového pohára. A v termíne od 23. do 25. septembra 2016 sa konajú Majstrovstvá Slovenska vo voltíži.

V priebehu roku 2016 sa v atraktívnom jazdeckom areáli Rozálka spolu uskutoční päť významných národných a medzinárodných pretekov, s účasťou desiatok dospelých jazdcov, ale aj detí. V júni sa už konali národné preteky v skoku na koni, medzinárodné voltížne preteky a v júli Majstrovstvá Slovenska v skoku na koni vo všetkých kategóriách.

Obchodný riaditeľ spoločnosti Energie2 Eduard Chudovský hovorí: „Príďte si najbližšie aj vy vychutnať zážitky zo súťaženia v nádhernom prostredí areálu Rozálka. Na pretekoch sa pravidelne zúčastňujú aj obchodní partneri spoločnosti Energie2, ktorá tieto podujatia podporuje. Organizátorom pretekov a všetkým pracovníkom Rozálky, patrí vďaka za starostlivosť o udržiavanie areálu i peknej tradície v chove koní.“

Preteky na Rozálke sú tradične obľúbené u širokej verejnosti z okolia Pezinka a Bratislavy. Pre návštevníkov sú pripravené okrem skvelých športových výkonov aj rôzne atrakcie pre rodiny s deťmi. Jazdecký šport je lákadlom aj pre známe tváre z oblasti spoločenského života. Vstup je na všetky súťaže voľný. Informácie o pretekoch, štartovné listiny a výsledky nájdete na www.rozalka.sk.

Areál Rozálka sa počas svojej existencie stal neoddeliteľnou súčasťou športového a spoločenského života nielen v Pezinku, ale aj v celom západoslovenskom regióne. Má vynikajúcu polohu na úpätí Malých Karpát, je obkolesený kopcami, rybníkom, lesmi a pritom je len na skok od hlavného mesta. Rozálka sa dostala do povedomia odbornej aj laickej verejnosti ako organizátor významných spoločensko-športových podujatí vo všetkých jazdeckých disciplínach. Okrem toho, Rozálka nezabúda ani na rodiny s deťmi, pre ktoré je počas celého roka pripravený atraktívny program v podobe rôznych atrakcií, ako sú: detská lúka s preliezačkami a hojdačkami, mini ZOO (poníky, husi a kozy), tenisový kurt, multifunkčné ihrisko. Počas pretekov je možnosť využiť vodenie na koni pre detičky, dospelí si môžu vychutnať kávu na terase v reštaurácií s výhľadom priamo na parkúr. Celoročne je k dispozícií hotel, ktorý ponúka širokú škálu pobytov a ubytovanie pre rôzne skupiny, ako sú rodiny s deťmi, firmy aj jednotlivci. Organizovanie svadieb, rodinných osláv, konferencií a firemných akcií je súčasťou hotelových a reštauračných služieb, ktoré vám vie ponúknuť hotel Rozálka.