Oslavujeme štyri dekády plné štýlu a komfortu

Ikonické kreslo POÄNG z IKEA tento rok oslavuje 40 rokov. Jeho cesta začala v roku 1976 a pokračuje dodnes. Avšak len málo ľudí vie, že tento nadčasový čistý škandinávsky vzhľad vychádza z pera japonského dizajnéra. Na pripomenutie si tohoto výročia IKEA predstavuje jeden nový rám a šesť nových poťahov.

Noboru Nakamura prišiel do Severnej Európy, pretože sa mu páčil tamojší prístup k dizajnu. Výrobky, ktoré ho oslovili, boli nielen príjemné na dotyk, ale i dobre využiteľné. Inšpirovalo ho, že každý produkt mal svoj vlastný význam a hodnotu. „Nikdy nepochopíte pravú hodnotu produktov, pokiaľ ich nevyskúšate,“ povedal Nakamura. Trvá na tom, že možnosť dotknúť sa výrobku je nevyhnutná, pretože obrázky iba ukážu, ako veci vyzerajú.

Kreslo POÄNG predstavuje 40 rokov pohodlia, štýlu a slobodnej voľby. IKEA predá približne 1,5 milióna POÄNG kresiel za rok a jeho cena je o okolo 21% nižšia ako pred štyridsiatimi rokmi. „Myslíme si, že takýto úspešný dizajn a zároveň najlepšie sa predávajúce kreslo by malo byť dostupné každému. Práve preto sa nám darí postupom času znižovať jeho cenu vďaka obmedzeniu množstva odpadu na minimum,“ hovorí Zuzana Janove, PR manažérka IKEA Bratislava.

Na znak tohoto dôležitého výročia IKEA predstavuje nový rám a šesť nových poťahov pre POÄNG. Zákazníci si tak teraz môžu vybrať z ešte väčšej ponuky. Látkové poťahy sú vyrobené zo 100% bavlny z udržateľnejších zdrojov.

POÄNG je živým dôkazom nadčasového dizajnu, ktorý bol navrhnutý tak, aby nezväzoval a neobmedzoval nikoho, kto sa do kresla usadí. „Mal by to byť prostriedok, ktorý nám poskytne bohatosť emócií a dovolí zbaviť sa stresu,“ hovorí Nakamura. Je veľmi hrdý a teší ho, že sa stále nájde veľa zákazníkov, ktorí jeho produkty oceňujú.