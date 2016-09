Od Tatier k Dunaju za 23 hodín 31 minút a 9 sekúnd

V nedeľu dobehli na Tyršovo nábrežie účastníci najväčšieho slovenského štafetového behu Od Tatier k Dunaju. V cieli ich vítalo mnoho fanúšikov a atrakcií, VÚB pre nich pripravila originálne foto na pamiatku. Najlepší tím STD Donivo Team prebehol trasu merajúcu 345 km za 23 hodín 31 minút a 9 sekúnd.

Tohtoročný non-stop beh Od Tatier k Dunaju začal v sobotu 20. augusta ráno v Jasnej v Nízkych Tatrách. Celkovým víťazom sa stal 12-členný tím STED Donivo Team, ktorý dobehol do Bratislavy na druhý deň, v nedeľu o 13.21 hod. Najrýchlejším tímom v kategórii Ultra, teda v 6-členných družstvách, bol Atomic Boms. Tri družstvá VÚB sa držali statočne, zabojoval hlavne 6-členný tím VÚB Ultra Runners, ktorý sa umiestnil vo svojej kategórii na 4. mieste. Ostatné dva tímy VÚB HoBBíci a VÚB Dreamteam sa umiestnili na 84. a 126. priečke. Michal Zvrškovec, kouč tímov a člen VÚB Ultra Runners, k účasti hovorí: „Bol to najkrajší teambuilding.Museli sme prekonávať sami seba spoločnými silami so svojimi kolegami. Pre každého z nás to bol jeden z najemotívnejších zážitkov v živote.“ Určite ich povzbudil aj generálny riaditeľ VÚB Alexander Resch, ktorý prišiel vítať bežcov do cieľa : “Všetci bežci, ktorí zvládli tento pretek, si zaslúžia veľké uznanie. Vyskúšal som si to minulý rok aj sám, preto viem, aký je to náročný beh. Je to krásna výzva, ale vyžaduje si veľa fyzických síl a silného ducha.“ Zabojovali aj ženy – čisto ženský tím YOU’LL NEVER RUN ALONE sa umiestnil s časom 25 hodín 15 minút a 33 sekúnd na 8. mieste zo všetkých tímov. Spomedzi sólo bežcov sa najlepšie darilo Slavomírovi Dobákovi.

Už po príchode prvých vytrvalcov zavládla v cieľovej rovinke na Tyršovom nábreží skvelá atmosféra. Fanúšikovia, organizátori i partneri podujatia čakali na ďalších a ďalších finišujúcich vytrvalcov a búrlivo ich vítali. VÚB, ako jeden z hlavných partnerov podujatia, pripravila atrakcie pre fanúšikov a rodiny súťažiacich, no tiež pre tímy, hrdé na svoj výkon. Vo „Foto Pointe“ na pódiu si mohli zvečniť túto nezabudnuteľnú chvíľu a zobrať si originálnu fotku na pamiatku. Dobrá nálada pokračovala na Tyršovom nábreží až do 20-tej hodiny.