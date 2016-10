Nová kniha Advent a Vianoce

Každá ďalšia zapálená sviečka na adventnom venčeku nám všetkým pripomína, že sa pomaly blížia najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Avšak tým najpríjemnejším dôkazom príchodu Vianoc je omamná vôňa vianočného pečiva, ktorá sa v našich domoch rozlieha už od začiatku adventu. Bez vanilkových rožkov či medovníkov by to predsa neboli tie pravé Vianoce! Pre tých, ktorí sa chcú pustiť do pečenia po prvý raz, ale aj pre skúsené gazdinky, ktoré by rady vyskúšali niečo iné, zaujímavé, prichádza nová kniha plná úžasných receptov Advent a Vianoce zo série Pečieme s láskou od Dr.Oetker.

54 receptov pre voňavý domov počas Vianoc

Adventné múčniky, sviatočné torty, rolády či vianočné drobné pečivo – kniha plná inšpiratívnych, moderných ale i tradičných vianočných receptov na všetky tieto dobroty je už tu. To všetko vo veľkom formáte, s prehľadným popisom receptov a pútavým dizajnom s krásnymi lákavými fotografiami. Všetky recepty navyše prešli rukami skúsených cukrárov v Skúšobnej kuchyni Dr.Oetker.

Potešte ňou aj svojich blízkych

Keďže k Vianociam patrí aj krásna tradícia rozdávania darčekov, kniha receptov Advent a Vianoce zo série Pečieme s láskou od Dr.Oetker môže byť milým prekvapením pod vianočný stromček pre vašu mamičku, manželku, dcéru, sestru, babičku alebo kamarátku. Kúpou tejto knihy sa nemôžete pomýliť, pretože si v nej nájde recept tak začínajúca gazdinka, ako aj dlhoročná pekárka či cukrárka. Každý recept je totiž označený počtom báboviek podľa toho, aký je náročný.

Nechajte sa teda inšpirovať a prekvapte svojich najbližších krásnym darčekom.

Knihu Pečieme s láskou Advent a Vianoce je možné zakúpiť si prostredníctvom e-shopu na www.eshop.oetker.sk v cene 6,49 EUR + poštovné a balné. V e-shope Dr.Oetker nájdete i ďalšie produkty z edície Pečieme s láskou.