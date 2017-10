Situácia na cestách je kritická celoročne a to nezávisle od toho, či jazdíte po Bratislave, alebo v ktoromkoľvek inom slovenskom meste. Katastrofálny stav niektorých ciest žiaľ nie je ten najväčší problém, s ktorým sa stretávame na cestách. Väčšie obavy nám spôsobujú práve nezodpovední vodiči, ktorí nehľadia na ostatných účastníkov premávky a práve kvôli tomuto vznikajú nehody.

Dodržiavanie pravidiel cestnej premávky

Všetko by sa zlepšilo, keby vodiči dodržiavali pravidlá cestnej premávky. Väčšina z nich ich ale pravidelne dennodenne porušuje. Chce byť čo najrýchlejšie na mieste, pričom vôbec nehľadí na iných vodičov, ktorí majú v križovatke prednosť. Asi si viete predstaviť, ako daná situácia skončí. Milí vodiči, snažte sa dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Spomeňte si na to, ako vás to učili v autoškole. Tým, že obehnete jedno auto, neznamená, že si tým výraznejšie pomôžete. V kolónach pracujú nervy, to je pochopiteľné, ale myslite na to, že ohrozujete nielen svoje zdravie, ale aj zdravie spolucestujúcich.

Pomalé autá

Netreba ísť ale príliš pomaly. Ak je na ceste povolená sedemdesiatka, nemôžete ísť dvadsiatkou. Spomaľujete tak premávku a škodíte rovnako, ako keby idete 130. Ostatní vodiči vás začnú obiehať, pričom v opačnom prúde ohrozujú zodpovedných vodičov. Zapamätajte si – nechoďte príliš pomaly, ale zase ani veľmi rýchlo. Prekročením rýchlosti riskujete vysoké pokuty. Ak vás zastavia policajti, pravdepodobne vám vezmú na niekoľko rokov vodičský preukaz. Možno ste si všimli, že cenník sa v autoškolách menil. Vás to však nebude zaujímať, pretože vodičský preukaz si nanovo nebudete musieť robiť.

Buďte poctivým vodičom

Nezodpovední vodiči ohrozujú tých zodpovedných. Staňte sa aj vy zodpovedným vodičom a uvidíte, že sa vám bude jazdiť oveľa lepšie, a to aj po nedávnom repase brzdových strmeňov.