Nenechajte sa odradiť zimou a buďte sexy s antiperspirantmi Rexona

Nenechajte sa chladnými ránami zahnať späť do postele a vyskočte do nového dňa dobre naladená vďaka hravým vôňam antiperspirantov Rexona z radu Fragrance. Hľadáte recept, ako sa spoľahlivo vyrovnať s náhlymi teplotnými zmenami v priebehu celého dňa s pocitom bezpečne suchého podpazušia? Stavte na antiperspiranty Rexona Sexy a Rexona Happy, s ktorými naberú aj mrazivé dni obrátky a vy budete žiariť zdravým sebavedomím. S týmito antiperspirantmi zápas s potením nikdy neprehráte.

Niektorí z nás zimné mesiace nedočkavo očakávajú, iní sa ich obávajú. Aj v zime totiž môže potenie spôsobiť nezávideniahodné situácie pri neustálom dobiehaní na pracovné schôdzky alebo do dopravných prostriedkov. Vykurované miestnosti, v ktorých je vzduch takmer hmatateľný, niekoľko vrstiev oblečenia, alebo preplnené dopravné prostriedky nás často nútia rýchlo zhadzovať čiapku a rozopínať kabát, lenže to už môže byť neskoro. Naše telo na náhly príval horúčavy reaguje rýchlejšie a poleje ho potom. Nemali by sme preto zabúdať na účinný antiperspirant, ktorý nás ochráni nielen pred potením, ale aj pred nepríjemným zápachom.

Odhaľte svoj sexappeal s Rexona Sexy

Nebojte sa byť odvážna a podčiarknite svoju charizmu sexy vôňou, ktorá vám spríjemní chladné zimné dni a pripomenie atmosféru leta. S antiperspirantom Rexona Sexy sa bezpečne vyhnete nelichotivým škvrnám od potu v podpazuší, ktoré by vás mohli nepríjemne zaskočiť pri nečakaných zmenách teplôt. Doprajte si kvetinový príliv sviežosti s príjemnou kombináciou vône ruže, broskyne, vanilky a jazmínu, ktorá poodhalí vašu ženskosť a spoľahlivo vás ochráni pred potením až po dobu 48 hodín. S nenápadnou kvetinovou vôňou antiperspirantu Rexona Sexy budete kráľovnou každého dňa.

S úsmevom na tvári s Rexona Happy

Tiež vás sychravé a studené dni dokážu otráviť? Ak áno, je čas na zmenu. S antiperspirantom Rexona Happy môžete váš deň absolvovať s úsmevom na tvári a bez obáv, že vás antiperspirant dostatočne neochráni pred potením. Majte aj v zimných mesiacoch potenie spoľahlivo pod kontrolou s ochranou až po dobu 48 hodín a inšpirujte sa zmyselnou kombináciou vône čiernych ríbezlí, divokých malín a magnólie s tónmi drevitej vône. Antiperspirant Rexona Happy bude vašim verným spoločníkom po celý deň, ktorému ťažko odoláte.

Dezodorant alebo antiperspirant?

Kým dezodoranty nepríjemný zápach iba zakryjú, antiperspiranty aktívne pôsobia nielen proti nepríjemnému pachu, ale predovšetkým obmedzujú tvorbu potu v podpazuší. Samotný pot vôňu nemá, nepríjemný zápach spôsobujú až baktérie na povrchu pokožky, ktoré sa potom živia, preto nám mnohokrát použitie dezodorantu nestačí.

Nezáväzná odporúčaná spotrebiteľská cena antiperspirantov Rexona Happy a Rexona Sexy je 2,79 €.