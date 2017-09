Nedávajte dieťaťu priveľa hračiek

Každý rodič chce pre svoje dieťatko len to najlepšie. Dopraje mu najlepšie vzdelanie, kupuje mu tie najdrahšie hračky, pričom zabúda, že dieťa nepotrebuje mať okolo seba veľa hračiek, ale potrebuje cítiť lásku rodičov. Bohužiaľ, dnešné mladé rodiny sa rozpadávajú rýchlejšie, ako kedysi a dieťa si prítomnosť oboch rodičov v domácnosti neužije.

Odpútanie pozornosti

Ak dieťa vystrája a rodič chce mať aspoň chvíľu pre seba bez toho, aby mu dieťa stále podávalo do rúk svoje najobľúbenejšie elektrické autíčka pre deti, dá mu do rúk tablet/ mobil, alebo mu sľúbi nové hračky. Rodičia odpútavajú pozornosť od seba a dieťa sa snažia nejakým spôsobom zabaviť, aby im dalo aspoň na chvíľku pokoj. Robíte to aj vy? Zamyslite sa, či je tento spôsob „výchovy“ naozaj správny. Radšej venujte viac pozornosti svojmu dieťaťu a nezásobujte ho novými hračkami, keď to nie je potrebné.

Radšej jednu kvalitnejšiu ako viac nekvalitných

Samozrejme, dieťa musí mať nejaké hračky, ale nemusí mať desať elektrických motoriek, keď mu stačí jedna poriadna elektrická motorka, s ktorou sa možno budú hrať aj vaše vnúčatá. To je len jeden z mnohých príkladov. Ak máte doma ešte hračky, s ktorými ste sa hrávali vy, umyte ich a dajte ich svojim deťom. Uvidíte, že nielenže ušetríte viac peňazí, ale tieto hračky zaujmú vaše dieťa oveľa viac ako tie nové moderné.

Učte dieťa vážiť si hračky

Hyperaktívne deti neobsedia dlho pri jednej hračke. Skúste ale naučiť svoje deti vážiť si hračky. Ak aj vaše dieťa pravidelne rozbíja nové hračky, upozornite ho na to a pokojne mu povedzte, že mu ďalšie nekúpite. Sami veľmi dobre poznáte svoje dieťa. Viete čo naň zaberá. Aj keď ho prihlásite do súkromnej Materskej školy do Trenčína, aj tak mu vysvetlite, že o hračky sa musí starať.