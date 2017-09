Nastylujte sa na prvé rande

Nervozita, búšenie srdca, ohrýzanie nechtov – aj s týmto ste sa určite aspoň raz stretli. Mali ste pred sebou významné rande. Dohodli vám ho priatelia a tohto muža vám odporúčali všetky vaše kamarátky. Bojíte sa, že ho nezaujmete, aj keď veľmi túžite mať partnera, blízku osobu, ktorá bude pri vás stáť, nech už sa bude diať čokoľvek.

Takýmto obavám sa nevyhla ešte ani jedna žena. Ak máte práve pred sebou takéto rande, tešíte sa, ale zároveň máte obavy, poradíme si, ako sa obliecť a zaujať muža, s ktorým sa máte onedlho stretnúť.

Nič vyzývavého

Ak chcete zaujať muža nielen svojim vzhľadom, rozhodne si nedávajte nič vyzývavého. Zvoľte skôr niečo decentnejšie, ale stále elegantné. Sako, blúzka a sukňa k tomu – to bude skvelá kombinácia. Keď si k tomu zladíte šperky a dáte štýlové dámske hodinky, váš outfit ešte viac zvýraznite. Budete doslova žiariť.

Decentný nude make-up

Výrazné líčenie si nechajte skôr na inú príležitosť. Na prvé rande sa nalíčte jemnejšie. Nude make-up pôsobí prirodzene a zároveň zakryje vaše nedostatky – pigmentové škvrny a akné. Špirála, púder, očná linka a jemný rúž – to vám postačí na to, aby ste si vytvorili aj samy dokonalý make-up. Zvýrazníte svoje črty. Vyniknú oči, plnosť pier. K outfitu, keď si ešte vezmete značkovú kabelku, do ktorej si dáte aj nejaké šminky pre prípad, že sa vám make-up pokazí, budete pôsobiť ako pravá dáma.