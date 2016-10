Najmite si strážcov oblečenia

Náš šatník je skladačkou rôznorodého oblečenia. Nájdeme v ňom obľúbený sveter, úlovky z posledných výpredajov, večerné šaty na výnimočnú príležitosť, blúzky, v ktorých chceme zažiariť na porade, ale aj funkčné oblečenie na víkendové športovanie. Bez ohľadu na to, v akom pomere ho tieto kúsky tvoria, jedno potrebuje vždy – kvalitnú starostlivosť. Iba tak bude vyzerať ako nový aj po opakovanom nosení a praní. Doprajte mu opateru strážcov oblečenia – vyskúšajte nový rad práčok AEG. Jedinečné technológie ochráni vlákna, farbu aj štruktúru tkaniny.

„Bodyguardi“ pre každý typ oblečenia

Nový rad práčok AEG je rozdelený do niekoľkých sérií, a to podľa ich kľúčových technológií. Môžete si tak vybrať tú, ktorá najlepšie vyhovuje potrebám vášho šatníka. Napríklad, vyššia séria automaticky znamená i stúpajúcu úroveň starostlivosti o oblečenie, navyše v sebe zahŕňajú technológie i nižších modelových sérií.

Dnes sa už jednoducho nemusíte obávať prať aj to najchúlostivejšie oblečenie. Oproti minulosti, kedy mali naše mamy k dispozícii približne tri programy, je dnes automatické pranie hotovou alchýmiou. Práčky AEG poskytujú široké spektrum špecializovaných programov určených pre konkrétny typ tkaniny, čím sa nemusíme obávať poškodenia, zrazenia alebo strašiaka menom žmolky.

Napríklad, vďaka technológii ÖKOMix® sa prací prostriedok a aviváž napred dôkladne premiešajú s vodou, čím sa zabezpečí precízne ošetrenie každého jedného vlákna jemného oblečenia. A to aj pri skrátených programoch. Certifikát Woolmark Green zase garantuje, že bezpečne vyperiete aj tie najchúlostivejšie materiály určené len na ručné pranie. (séria 8000)

Strážcovia farieb

Práčky AEG zo série 9000 s technológiou SoftWater sa postarajú o to, aby si vaše oblečenie zachovalo farby a nevybledlo. Ako? Jediné na svete dokážu z vody odstrániť nečistoty, ktoré sa v nej bežne nachádzajú, a ktoré môžu pôsobiť na tkaninu agresívne. Špeciálny filtračný systém s výmenníkom iónov optimalizuje kvalitu vody vtekajúca do bubna práčky tak, aby pracie prostriedky a aviváž dosahovali maximálnu účinnosť. To všetko pri nízkych teplotách prania – konkrétne, pri 30 ºC.

Strážcovia voľného času a peňaženky

Práčky AEG zo série 7000 sa zase vyznačujú špeciálnou technológiou ProSteam®. Tá umožňuje zakončiť prací cyklus parou, ktorá obmedzí stláčanie a krčenie oblečenia v bubne práčky. Alebo je možné využiť samostatný program pre rýchle osvieženie bielizne. Ušetríte tak kopec času, keďže žehlenie môžete vďaka tomuto jedinečnému systému zo zoznamu denných domácich prác pokojne vyškrtnúť.

Navyše, inteligentné práčky AEG myslia aj na vaše eurá v peňaženke. Vďaka technológii ProSense™ vypočítajú ideálne množstvo vody, energie a času pre každé pranie. Ak periete jedno tričko alebo máte plný bubon oblečenia, práčka sa podľa toho „zariadi“. (séria 6000)

A nezabúdajte, že najlepším partnerom práčky je sušička. Samotné sušenie dnes nepredstavuje žiadny problém. Ani keď hovoríme o tak háklivom type oblečenia, akým sú funkčné odevy, vlna či dokonca hodváb. Tieto, väčšinou veľmi drahé materiály, si vyžadujú osobitú starostlivosť. S technológiou AbsoluteCare® sušičiek AEG usušíte aj túto časť vášho šatníka bez obáv. Ponúka totižto programy prispôsobené všetkým druhom materiálov. Dokonca získal Woolmark Blue certifikát, čo potvrdzuje, že môžete bezpečne sušiť i vlnu určenú iba pre ručné pranie.