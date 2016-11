Poznáte to, ráno vstanete a so zatvorenými očami si pripravuje niečo pod zub. Prečo to nenechať na profesionálov a z vašich raňajok nebude rutina, ale gurmánsky zážitok? Zatiaľ čo obľúbené nákupné centrum Eurovea ešte spí a čaká na prvých nakupujúcich, vy si môžete vychutnať nerušený štart do nového dňa v hoteli Sheraton. Pohodlie, príjemné prostredie a najmä vynikajúce jedlá si užite osamote či vo dvojici…

Máte skoro ráno pracovné stretnutie, alebo s kolegami radi začínate pri vynikajúcej šálke kávy, omelete, ktorá sa rozplýva na jazyku či krehkom croissante? Práve reštaurácia Brasserie Anjou v hoteli Sheraton je potom pre vás tým pravým orechovým.

Doprajte si bohatosť a pestrosť širokého menu raňajok v hoteli Sheraton, kde nájdete slané, ale aj sladké dobroty. Ak ste milovníkom pravých anglických raňajok s opečenou slaninkou, vajíčkami a typickou fazuľkou, nájdete ich práve tu. Tí, čo majú ráno chuť na sladké si môžu dopriať wafle s ovocím, či palacinky. Na svoje si tu však prídu aj tí, ktorí dbajú na svoju postavu a snažia sa stravovať čo najzdravšie. Okrem čerstvej zeleniny či čerstvých štiav si môžu doplniť energiu napríklad čučoriedkovou ovsenou kašou. Najlepšie raňajky na Dunaji sú plné skvelých chutí a rána v hoteli Sheraton sa pre vás stanú každodenným pôžitkom a tým najlepším štartom do nového dňa.