Logitech G predstavuje novú hernú myš navrhnutú samotnými hráčmi pre profesionálnych hráčov eSports

Spoločnosť Logitech dnes oznámila uvedenie hernej myši Logitech® G Pro Gaming Mouse. Keďže je táto nová herná myš navrhnutá pre hráčov eSports, je osadená najpresnejším optickým snímačom pohybu, má systém odpruženia tlačidiel s kovovou pružinou, vstavanú pamäť, aby na turnajových počítačoch neboli problémy s ovládačmi, a komfortný, odolný, ale pritom odľahčený dizajn. Myš Logitech G Pro stavia na odkaze a celosvetovej obľube myši Logitech G100s určenej pre profesionálnych hráčov eSports na najvyššej úrovni a kombinuje ju s neuveriteľnou rýchlosťou, presnosťou a odozvou modelu G303.

„Spolupráca s hráčmi eSports je prínosná v tom, že nám sami povedia, čo sa im páči, ale aj to, čo je pre nás ešte dôležitejšie, čo sa im nepáči,“ povedal Ujesh Desai, viceprezident a generálny riaditeľ divízie herných zariadení spoločnosti Logitech. „Naša nová herná myš Logitech G Pro preberá všetko to, čo profesionáli v oblasti eSports milovali na modeloch G100s a G303 a spája to v myši, o ktorej sme presvedčení, že bude zodpovedať ich štandardom.“

„Keď chcete súperiť na najvyššej úrovni, potrebujete skvelú myš,“ vyhlásil Tyler “Skadoodle” Latham z tímu Cloud 9 CS:GO. „Potom ako sme veľmi úzko spolupracovali so spoločnosťou Logitech a urobili sme rozsiahle testy, je mojou najobľúbenejšou myšou práve model G Pro. Vďaka pohodlnému tvarovaniu a špičkovému senzoru som nikdy nemal problém dostať mojich protivníkov.“

Pokročilý optický senzor pre herné nároky

Konzistentná presnosť na jediný pixel je práve ten jedinečný rys, ktorý hrá úlohu v súperení, kde ide o všetko. Senzor PMW3366 poskytuje precíznosť na úrovni, ktorú uznáva väčšina herných nadšencov i profesionálov. Vďaka nulovému vyhladzovania, filtrovaniu a akcelerácii v celej šírke rozlíšení DPI (200-12.000 DPI) poskytuje výnimočnú presnosť sledovania pohybu a konzistentnú odozvu pri akejkoľvek rýchlosti.

Systém odpruženia tlačidiel s kovovou pružinou

Systém odpruženia tlačidiel pomocou kovovej pružiny u hernej myši Logitech G Pro zvyšuje konzistentnosť stlačenia ľavého a pravého tlačidla myši, a znižuje silu potrebnú na kliknutie. Vďaka tomu pomáha zaistiť zreteľnú a spoľahlivú odozvu, aby ste mohli súperiť na najvyššom leveli.

Pohodlná, odolná a odľahčená konštrukcia

Herná myš Logitech G Pro je vyvrcholením viac ako 30 ročných skúseností s konštrukciou a výrobou. Táto myš je optimalizovaná pre zníženie jej hmotnosti s cieľom vylepšiť komfort, stabilitu a odozvu. Každý aspekt jej konštrukcie prešiel prísnym testovaním aby sa zabezpečilo, že obstojí aj pri najintenzívnejšom hraní. Povrch hernej myši Logitech G Pro je ošetrený špeciálnym povlakom, ktorý vylepšuje odolnosť a úchop, zatiaľ čo ľavé i pravé tlačidlo boli testované na výdrž 20 miliónov kliknutí – čo zodpovedá stavu, kedy profesionálny hráč trénuje dva roky 10 hodín denne.

Interná pamäť zaisťuje bezproblémovú funkčnosť s ovládačmi na turnajových počítačoch

Keďže si nemôžete byť vždy istí, že počítač na turnaji bude mať softvér, ktorý potrebujete pre konfiguráciu vašej myši, alebo či bude vôbec povolené ho inštalovať, herná myš Logitech G Pro vám umožňuje uložiť vaše nastavenie DPI, priradenie tlačidiel a konfiguráciu podsvietenia do vstavanej pamäte priamo v myši – o všetko sa postará obslužná aplikácia Logitech Gaming Software (LGS) a vy sa už nikdy nebudete musieť obávať, či máte správne nastavenia.

Cena a dostupnosť

Očakáva sa, že herná myš Logitech G Pro bude u nás k dispozícii prostredníctvom Alza.sk od septembra 2016 za odporúčanú maloobchodnú cenu 79,99 €.