Leto ešte neskončilo, užívajte si ho plnými dúškami

Teploty mierne klesli, ale leto sa stále nekončí. Spríjemniť horúce letné dni, ktoré ešte máme pred sebou vám pomôžu malé domáce spotrebiče gorenje. S ich pomocou ľahko pripravíte zdravé a chutné letné dobroty.

Viete si predstaviť leto bez zmrzliny? Zdravú a chutnú domácu zmrzlinu vám pomôže vytvoriť viacúčelový mixér BPC2B. Vďaka výkonu až 1 500W a 30 000 otáčkam za minútu hravo rozdrví ľad na sneh alebo rozmixuje akúkoľvek zeleninu či ovocie. Dokonca sa nemusíte trápiť ani s krájaním na drobné kúsky či vyberaním jadierok. Výkonný motor si ľahko poradí aj s tvrdými škrupinami. Vašu domácu krémovú zmrzlinu budú deti, ale aj dospelí, určite zbožňovať. Mixér gorenje BPC2B vám pomôže aj s prípravou domáceho pesta, hodvábne zeleného smoothie, humusu ale aj obľúbeného arašidového masla. Skutočne univerzálny, jednoduchý a nenahraditeľný pomocník v kuchyni.

Smoothie vždy so sebou

Doma vyrobené šťavy sú plné vitamínov a minerálov, navyše sú lacnejšie a zdravšie ako väčšina z tých kúpených v obchode. Smoothie Maker gorenje BSM600W je pokladnica vitamínov a minerálnych látok, ktoré sú vždy k dispozícii. Umožní vám v krátkosti pripraviť si čerstvý ovocný alebo zeleninový nápoj. Všetky zložky sú mixované naraz vo viacúčelovej 600ml nádobe. Keď je váš nápoj hotový, stačí nasadiť veko a môžete si ho zobrať kamkoľvek so sebou! Do práce, do školy, na piknik s priateľmi, do posilňovne alebo len tak na prechádzku so svojimi deťmi. Zdravý nápoj je vždy po ruke.