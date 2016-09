Jedzte ako Japonci

Japonská kuchyňa býva považovaná za jednu z najdravších i najchutnejších. A na to, aby ste si ju vychutnali, už nemusíte cestovať až do Japonska alebo navštíviť drahú reštauráciu. So šikovnými pomocníkmi si ju jednoducho pripravíte aj doma.

Lahodná kombinácia ryže v octovom náleve, rias, morských plodov, zeleniny, prípadne tropického ovocia očarila už nejedného labužníka. Na chutné sushi už ale nemusíte chodiť len do reštaurácií, no môžete si ho jednoducho pripraviť aj doma, prípadne vďaka servisu Bento ním pohostiť aj svojich kolegov.

Postup je na prípravu jednoduchý:

Na plátok morskej riasy nori rozložte ryžu, cca 2 cm široký okraj nechajte voľný.

Na spodnú tretinu rozložte ingrediencie a všetko zrolujte s pomocou podložky na rolovanie.

Rolky sushi nakrájajte ostrým nožom na primerané kúsky a podávajte.

Aby sa vám to podarilo čo najlepšie, máme pre vás niekoľko užitočných tipov: