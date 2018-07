Ešte nemáte vychytanú tohtoročnú letnú dovolenku? Navštívte USA!

Leto je v plnom prúde a Vy stále neviete čo s Vašou tohtoročnou dovolenkou? Beznádejne surfujete na internete a neviete nájsť žiaden zájazd, ktorý by Vám vyhovoval? Hotely v európskych destináciách už praskajú vo švíkoch a arabské krajiny Vás nelákajú? Tak navštívte krajinu neobmedzených možností, Spojené štáty americké. Cestovanie do USA patrí k veľkej obľube. Ak sa pýtate prečo, tak si prečítajte tento článok a my vám prezradíme, že aj dovolenka v USA môže mať svoje vychytávky. A možno aj Vy sa rozhodnete navštíviť krajinu za atlantickým oceánom.

Najdôležitejšie je vychytať skvelé ceny leteniek

Let za oceán už niečo stojí, ale aj tu môžete výhodne ušetriť. Stačí len sledovať portály s letenkami a weby leteckých spoločnosti. Určite narazíte na rôzne akciové lety aj za oceán. Lieta sa každý deň po celom svete, a preto je potrebné len hľadať. Hľadajte letenky s prestupmi, tie sú cenovo omnoho výhodnejšie ako priame lety. Ak poľavíte zo svoje náročnosti a obetujete aj viac hodín strávených na prestupnom letisku, či dokonca zvládnete dva prestupy, opäť cena môže ešte výhodne klesnúť!

Urobte si dovolenku v septembri či v októbri

USA sa po lete nezatvára, zatiaľ čo prímorské destinácie po lete pomaličky končia svoju sezónu. Avšak spomínané letenky hľadajte aj v jesenných termínoch. Výhodou bude, že zatiaľ čo už Vaši pracovní kolegovia aj zabudnú kde to tohto roku boli na dovolenke, Vy sa len budete baliť a tešiť sa na oddych či dobrodružstvo.

Na vycestovanie potrebujete len pas a ESTA

Nemusíte si robiť žiadne starosti s vízami. Jediné čo musíte mať je biometrický pas a z pohodlia domova si vyplníte online formulár cestovného povolenia ESTA VISA. Za pár minút dostanete na mail potvrdenie, ktoré si stačí priložiť k pasu a šup na letisko. Po prílete na americkú pôdu je už len poslednou povinnosťou pohovor s imigračným úradníkom. Nebojte sa, je to len formalita. Odpoviete na pár otázok typu kde sa v USA zdržíte, ako dlho tu budete a ste voľný.

Amerika má aj vodu a piesok

Ak patríte medzi dovolenkárov, ktorí si nevedia predstaviť dovolenku bez slnka, mora a pláže, nedávajte Amerike zbohom. Táto rôznorodá krajina má aj nádherné pláže. Medzi najnavštevovanejšie a najobľúbenejšie patria pláže na Floride. Piesok je tam jemný, takmer až bielej farby a pláže sú nekonečné dlhé. Voda je príjemne teplá ešte aj v septembri. A ak by Vám to náhodou nestačilo, môžete si odskočiť na výletnú loď po Karibiku, kde Vám teplé slnečné lúče naozaj dajú zabrať.

Dovolenka môže byť aj dobrodružstvo

Ak Vám v žilách koluje krv dobrodruha, nenavštíviť USA by bolo hriechom. Čaká Vás tu kopec rozmanitých zážitkov. V zábavných parkoch spoznáte ako pracuje Váš adrenalín a mnohým z Vás sa už len pri pohľade na obrovskú a kľukatú húsenkovú dráhu zatočí hlava.

Divoká príroda a prechádzky prekrásnymi národnými parkmi sú dobrodružstvom, ktoré Vám doslova vyrazia dych a verte nám, nebude to len jedenkrát.

Nedá nám nespomenúť obľúbený výlet autom naprieč štátmi USA. Západné pobrežie USA, štáty Nevada, Arizona a Kalifornia sú vyhľadávané najme pre road-tripy. A čo k tomu potrebujete? Kúpiť si letenky, zabezpečiť si ESTA, zbaliť si kufor, napísať si itinerár, prenajať si vozidlo a vydať sa na dobrodružnú cestu snov, kde uvidíte moderné mestá, ale zároveň aj nespútanú prírodu.

USA je krajina, ktorá Vám pripraví nezabudnuteľnú dovolenku!