Dýchateľný vzduch v domácnosti zabezpečíte týmto spôsobom

Vysoké teploty a takmer nedýchateľný vzduch sú charakteristické pre letá v našich končinách. Po dlhej zime sme prirodzene očakávali skok rovno do leta, čo sa prakticky aj vyplnilo. Hrubé pyžamá sme vymenili za krátke nočné košele a hrubé paplóny za tenké deky.

Aby sme však z nedýchateľného vzduchu dokázali spraviť dýchateľný, musíme si osvojiť určité pravidlá a začať ich čím skôr praktizovať. Nezáleží na tom, či v uliciach svieti úsporné verejné osvetlenie, alebo nie, vzduch je v letných mesiacoch extrémne horúci takmer neustále.

Skoré ranné vetranie

Možno vás to prekvapí a možno ani nie, ale ak budete chcieť vyvetrať, ale naozaj vyvetrať, budete si musieť privstať. Noci bývajú v našich končinách chladnejšie a práve to by ste mali využiť. Samozrejme, nemusíte vstávať o druhej v noci a z parapiet odkladať všetky kvety, len aby ste vyvetrali. Postačí, keď budete vstávať medzi piatou a šiestou hodinou a všetky okná otvoríte do prievanu. Behom pol hodiny bude vzduch dýchateľnejší, a to aj bez požitia ventilátora.

Trik s ventilátorom

A keď už sme pri tom ventilátore, prezradíme vám jeden trik. Pred ventilátor položte plnú misku kúskov ľadu (samozrejme na pevné miesto) a ventilátor pustite. Takýmto zdanlivo jednoduchým a primitívnym spôsobom dokážete schladiť vzduch behom chvíle.

Zatemňujte všetky miestnosti

Hneď ráno, ako vyvetráte všetky miestnosti, nezabúdajte na parapety vrátiť všetky kvety a na oknách zastrieť žalúzie. Ak máte na oknách namontované vonkajšie rolety, máte vyhraté. Práve vonkajšie rolety najlepšie bránia slnečným lúčom, aby prenikli do vnútorných priestorov. Ak ich nemáte, postačí vám aj žalúzie. Nezabúdajte ich však otáčať proti slnku.