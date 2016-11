Doprajte slobodu svojim spotrebičom

Pri troche šťastia a premyslenom výbere, si kuchynské spotrebiče vyberáme raz za dekádu. V období , keď v našej útulnej kuchyni všetko funguje, nie je dôvod udržiavať si povedomie o tom, čo prinášajú nové technológie. Keď však nakoniec príde čas vymeniť spotrebič, znamená to predovšetkým hodiny strávené nad prieskumom a výberom.

Pri rekonštrukcii, sťahovaní či výbere kompletne novej kuchyne, je však namieste hneď v úvode poznať odpoveď na otázku, či spotrebiče chcete zakryť a teda zvolíte vstavaný model alebo ich naopak chcete svetu ukázať. Vaše predstavy o vysnívanej kuchyni môže skomplikovať viacero faktorov, jedným z najčastejších je priestor.

Miesto zaberie spotrebič voľne stojaci aj zabudovaný

Voľne stojace spotrebiče, ak ich je priveľa, zaberajú často aj miesto, pôvodne určené pre iné aktivity. Vstavané zase odsúvajú predstavy dlho zaužívaného rozloženia vecí v kuchyni. Napriek tomu, že sú spotrebiče ukryté v skrinkách, tie mnoho krát zaberajú priestor medzi vrchným a spodným dielom kuchyne a zmenšujú tak plochu pracovnej dosky. Výhodné v takom prípade je posunúť pracovnú plochu na ostrovček. Mnohí z nás však priestor na ostrov v kuchyni jednoducho nemajú.

Nerobte kompromisy, ak to sami nechcete

„Dizajn voľne vstavaných spotrebičov dlhý čas držal prvenstvo v rámci nevýhod. Načúvanie potrebám zákazníkov však prinieslo zmenu vo vnímaní u výrobcov,“ hovorí špecialistka spoločnosti Whirlpool Darina Papáčová a zdôrazňuje: „Krása a mimoriadny dizajn u voľne stojacich spotrebičov sú v dnešnej dobe rovnako dôležité ako najmodernejšie technológie.“

Ľahšia manipulácia pri čistení či oprave, jednoduchšia výmena, keďže nie je potrebné prispôsobovať sa možnostiam kuchynskej linky a v neposlednom rade nižšia cena, to sú benefity voľne stojacich spotrebičov.

S blížiacimi sa vianočnými sviatkami sa v tomto období asi najvyťaženejším spotrebičom v domácnosti stane sporák. „Kvalitný voľne stojaci sporák bude vašim veľkým pomocníkom. Napríklad vianočné pečivo a koláče môžete rovnomerne a rýchlo piecť na niekoľkých plechoch naraz. Navyše v tejto kategórii sa dizajnovo nájdu milovníci moderného minimalizmu, ako aj tradičného vzhľadu, ktorí bez obmedzení a podľa svojich predstáv vyberú indukciu, plyn či sklokeramický povrch. Rúra za vás v rámci automatických funkcií určí správnu teplotu a čas, ako profesionál v nej na ražni ugrilujete mäso a ešte sa sama pyrolýzou alebo parou vyčistí,“ upresňuje Darina Papáčová.

Nikto netvrdí, že vybrať si kuchynské spotrebiče je jednoduché. Svoj vkus, plány i aktuálnu životnú situáciu však viete zohľadniť a dokonale zladiť pri rozhodovaní sa. „Ako ľudia, aj spotrebiče by mali mať povestný šiesty zmysel. V tomto storočí totiž už neplatí, že spotrebič by vám mal len pomáhať, mal by sám myslieť a čo najviac vecí, samostatne urobiť za vás,“ uzatvára špecialistka spoločnosti Whirlpool Darina Papáčová.