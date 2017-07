Detská izba, ktorú bude vaše dieťa milovať

Zariadenie detskej izby by mali každí rodičia konzultovať so svojim dieťaťom. Dieťa už v troch rokoch má ako-takú predstavu, ako by mala vyzerať jeho detská izba. Rodičia si môžu všimnúť, akú farbu dieťa obľubuje práve vtedy, keď dieťa maľuje a následne podľa toho vybrať zariadenie izby v tejto konkrétnej farbe. Treba si uvedomiť, že to, ako detská izba vyzerá, má vplyv na vývoj dieťaťa. Dajte si preto záležať a aj detský koberec do detskej izby vyberajte dôkladne a nie unáhlene.

Vytvorenie zón

Dieťa sa v detskej izbe nielen hrá, ale aj spí a robí si domáce úlohy. V prvom rade ešte predtým, ako kúpite posteľ, osadíte detské fototapety a donesiete detský koberec, popremýšľajte, ako nábytok usporiadať, aby ste dokázali vytvoriť tieto tri spomínané zóny – zóna na spanie, zóna na hranie a zóna na plnenie si školských povinností. Prostredie, v ktorom váš potomok vyrastá, by malo byť bezpečné a zdravé. Žiadna pleseň a ani hluk nie sú vítaní.

Viacfarebnosť

Jednofarebné steny by vaše dieťa mohli po čase omrzieť. Tak, ako budete priestor rozdeľovať na zóny, tak skúste trošku poexperimentovať s farbami. Viacfarebné steny vaše dieťa zaujmú, budú sa mu páčiť a bude sa v nich cítiť dobre. Napríklad modré odtiene nás vyzývajú na odpočinok a svetlejšie (oranžová a žltá) navodzujú príjemné teplo a pokoj.

Ak máte dcéru a syna zároveň, dávajte si pozor, aby sa hračky pre dievčatá nepomiešali s hračkami pre chlapcov.

Posteľ

Uvedomte si, že dieťa rastie a po čase, či chcete, alebo nie, budete musieť posteľ vymeniť. Sústreďte sa skôr na masívne drevo. Takéto postele vydržia viac a v prípade, že vaše dieťa miluje skákanie po posteli, posteľ tým výrazne neutrpí. Pri výbere matraca sa poraďte s odborníkom. Ten vám najlepšie poradí, aký matrac hľadať, aby vaše dieťa malo pokojný a hlavne zdravý spánok.