Dbáte na stravovanie vašich detí? Ovocie a zelenina nesmie chýbať

Zdravé stravovacie návyky sú fenoménom dnešnej doby. Každý vie, že rozumná a vyvážená strava je základ, zvlášť u detí. Zdravo sa stravovať je však proces, ktorý sa učí a formuje od útleho veku. Nepodceňte preto jeho významnú úlohu v živote vášho dieťaťa. Školský projekt „Džúsy a pyré – vitamíny v SMART forme“ vám ukáže základné princípy správnej výživy a nových alternatív konzumácie ovocia a zeleniny v hravej forme. Absolvujte súťažné lekcie, naučte sa niečo nové a získajte hodnotné ceny.

Ako sa kamarátiť s ovocím a zeleninou

Ovocie a zelenina sú v jedálničku našich ratolestí dôležité, no nie vždy sa nám ich podarí začleniť v požadovanom množstve. Spoznávať nové chute je proces, ktorý si vyžaduje istú dávku trpezlivosti. Obzvlásť ak hovoríme o ovocí a zelenine, ktoré nie sú primárnou voľbou detí. Ak začneme v útlom veku, správne stravovacie návyky si vedia uchovať až do dospelosti.

Základ je nebáť sa kombinovať a prinášať nové chute. Dieťa môže na začiatku ovocie alebo zeleninu odmietať pre jemnú a menej výraznú chuť. Treba to skúšať ďalej a opakovať proces niekoľkokrát. Nemenej dôležitá je aj pestrosť stravy a schopnosť dieťa zaujať. Ak sa chceme vyvarovať monotónnosti, existuje šikovné riešenie, ktoré vie zdravo a efektívne doplniť stravu dieťaťa. Kvalitné 100% džúsy a pyré sú schopné pre svoje zloženie nahradiť jednu z piatich odporúčaných porcií ovocia a zeleniny. Pôsobia priaznivo na organizmus, ktorý obohacujú o cenné látky a vitamíny. Rodičia sa ich konzumácie obávajú, no bezdôvodne.

„100% džúsy a pyré sú čisto prírodné produkty. V súlade so zákonom nie je možné do nich pridávať žiadne prísady ako umelé arómy, farbivá, konzervačné látky a pridaný cukor. Pohár 100% džúsu alebo porcia pyré môže nahradiť 1 dávku ovocia a zeleniny za deň. Vďaka tomuto bude vaša strava pestrejšia a vaše telo bude fungovať lepšie.“- potvrdzuje MUDr. Alžbeta Béderová, CSc. z RUVZ v Bratislave.

Projekt venovaný zdraviu

Súčasná problematika nízkej konzumácie ovocia a zeleniny vyúsťuje do iniciatív zameraných na jej zvýšenie u širokej verejnosti. Riešiť vzniknutú situáciu sa rozhodla aj Asociácia výrobcov džúsov KUPS, ktorá sa už niekoľko rokov angažuje v oblasti vzdelávania a podpory zdravých stravovacích návykov. S takýmto posolstvom vznikol aj ich vzdelávací projekt „Džúsy a pyré – vitamíny v SMART forme“, ktorého cieľom je ukázať žiakom tried 1.- 3. ročníka základných škôl základné princípy zdravej výživy hravou formou a zároveň predstaviť atraktívne spôsoby konzumácie ovocia a zeleniny, vrátane džúsov a pyré.

„100% ovocné a zeleninové džúsy sú bohatým zdrojom vitamínov a minerálov. Pitie džúsov podporuje imunitný systém, spomaľuje proces starnutia, reguluje trávenie a kolobeh vody v tele. Pohár ovocného alebo zeleninového džúsu môže obohatiť jeden z chodov ako sú napríklad raňajky alebo večera. Výsledkom je, že môžeme náš jedálny lístok doplniť o nevyhnutné vitamíny a živiny.“ MUDr. Peter Minárik, PhD. z Onkologického ústavu sv. Alžbety.

Na príprave projektu sa podieľali renomovaní odborníci – MUDr. Peter Minárik, PhD. z Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave, expert v oblasti výživy a PhDr. Gabriela Herényiová, CSs. z Univerzity Komenského v Bratislave, odborníčka na školskú psychológiu.

Škola hrou

V priebehu projektu sa žiaci zapojených tried zúčastnia série tematických lekcií, ktoré majú za úlohu formovať zdravé stravovacie návyky, najmä konzumáciu ovocia, zeleniny a nutričných 100% džúsov a pyré. Vďaka odborným, no hravo spracovaným materiálom, si budú môcť detskí poslucháči osvojiť cenné fakty a kuriozity o ovocí, zelenine, rovnako ako džúsoch a pyré. Po absolvovaní lekcií sa budú môcť žiaci zapojiť do kreatívnej súťaže, v ktorej si zmerajú sily s ostatnými základnými školami. Ak uspejú, získajú hodnotné ceny, s hlavnou výhrou multimediálnej tabule.