Darčeky, ktorými partnera zaručene prekvapíte

Kúpiť partnerovi darček nerobí takmer žiadnej žene problém. Po rokoch spolužitia ale strácajú nápady a hľadajú inšpirácie na internete.

Ak naozaj netušíte, čo by ste podarovali svojmu partnerovi, skúste sa partnera spýtať, resp. dobre ho počúvajte. Čo tým máme na mysli? Môže vám totiž sám prezradiť, po čom túži. Možno len túži po nových kvalitnejších laserových toneroch do tlačiarne a vy to ani len netušíte.

Nezabudnuteľný zážitok

Skúste mu prichystať prekvapenie v podobe zážitku. Ak viete, že v televízii neustále sleduje zápasy Neapolu a má rád Mareka Hamšíka, ktorý hviezdi v tomto tíme, skúste zistiť, či by sa nedali zajednať lístky na nejaký zápas tohto mužstva. Bude to síce o čosi drahší darček, ako ste doteraz kupovali, ale bude nezabudnuteľný. Na takýto darček sa nezabúda. Veď ktorý Slovák by si dovolil ísť len tak hocikedy na futbalový zápas do zahraničia?

Deň len pre seba

Nielen ženy sú zavalené množstvom povinností. Aj muži potrebujú na chvíľu vypnúť, zregenerovať sa. Práve vtedy, keď je partnerka na materskej dovolenke, poprípade je nezamestnaná a stará sa o deti, všetka zodpovednosť padá na ich plecia. Prekvapte ho tým, že ho odbremeníte od povinností a umožníte mu jeden deň/ večer voľna. Nebuďte ten typ ženy, ktorá nedovolí svojmu partnerovi ani len vystrčiť päty z domu.

Dobrou večerou

Láska ide cez žalúdok. Hovorí vám to čosi? Pripravte pre svojho partnera slávnostnú večeru, poprípade zajednajte stôl v obľúbenej reštaurácii. Muži milujú domáce s láskou pripravené jedlo a keď ešte k tomu vytvoríte pekné atmosféru (slávnostne prestriete stôl, zapálite sviečky a pod.), originálnejší darček vymyslieť nemôžete. K dobrej večeri si môžete pripraviť aj vyznanie lásky a do obálky s vyznaním lásky môžete pridať spoločnú fotografiu vytlačenú na fotopapieri. Vďaka tejto fotografii budete môcť aj po rokoch spomínať na takého milé prekvapenie v podobe chutnej večere.