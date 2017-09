Akých chýb sa dopúšťame pri nákupe doplnkov a nábytku?

Keď si kupujeme nový nábytok a doplnky, chceme, aby dokonale zapadli do priestoru. Neraz sa však stane, že až po kúpe zistíme, že nábytok/ doplnok nepasuje k ostatným veciam, ktoré sú v miestnosti. Viete ale akých chýb sa dopúšťame, keď nakupujeme niečo nové do svojho bývania?

Pozeráme len na ceny

A to je jedna veľká chyba, na ktorú doplácame. Ceny nám bohužiaľ už v súčasnosti nepovedia, akej kvality je nábytok a doplnok. Samozrejme, že držať by ste sa ich mali, aby ste zbytočne nekúpili predražený výrobok. Najlepšie ale pre vás bude, keď sa popýtate známych. Oni vám ochotne poradia, kde nakupovať a akým obchodom sa naopak vyhnúť. Výhodou je aj to, že si nábytok/ doplnok budete môcť na vlastnej koži vyskúšať, ohmatať. Napríklad taký vintage toaletný stolík nemusí na internete vyzerať vábne. V skutočnosti však môže vintage toaletný stolík vyzerať naozaj krásne a štýlovo.

Neporovnávame

Keď zbadáme pekný doplnok alebo nábytok, nehľadáme ďalej a objednávame automaticky ten prvý. Dôležité je porovnávať nábytok a doplnky v rôznych obchodoch a až potom vyberať ten najlepší. Treba porovnávať. Jedine tak vyberiete ten najlepší nábytok pre svoju domácnosť. Môže sa stať, že aj pri výbere sprchového kúta pochybíme. Sprchový kút patrí k tým väčším investíciam, preto rozhodne nič nepodceňte.

Slovenské výrobky odcudzujeme

Namiesto slovenských kvalitných výrobkov uprednostňujeme skôr zahraničné – najmä poľské, čo je dosť na škodu. Práve slovenské výrobky sú oveľa kvalitnejšie ako tie poľské. Aj pri výbere vodovodných batérií do vašej kúpeľne si všímajte krajinu pôvodu. Odporúčame vám ale vyberať najmä slovenské obývacie zostavy. Sú omnoho kvalitnejšie a výrobcovia si dajú záležať na spracovaní.